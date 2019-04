Predpokladá sa, že požiar parížskej Notre-Dame bol vyvolaný skratom

Macron oznámil, že hasiči budú vyznamenaní zlatou "medailou cti" za odvahu a oddanosť.

Paríž 18. apríla (TASR) - Vyšetrovatelia sa domnievajú, že najpravdepodobnejšou príčinou požiaru, ktorý v pondelok zachvátil strechu parížskej katedrály Notre-Dame, je elektrický skrat. Pre tlačovú agentúru AP to vo štvrtok uviedol nemenovaný predstaviteľ francúzskej justičnej polície.



Podľa tohto zdroja vyšetrovateľom z bezpečnostných dôvodov stále nedovolili pracovať priamo v poškodenej katedrále a hľadať stopy v troskách, ktoré zostali po požiari. Stále totiž neboli zavŕšené práce na spevňovaní oslabených častí stien tejto historickej stavby pomocou drevených dosiek.



Parížska prokuratúra v stredu vyhlásila, že vyšetrovanie požiaru katedrály Notre-Dame zatiaľ neprinieslo nič, čo by naznačovalo, že išlo o trestný čin. Vyšetrovatelia vypočuli do stredy približne 40 osôb, z veľkej časti pracovníkov podieľajúcich sa na prebiehajúcej renovácii chrámu.



Parížska katedrála Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky Európy, začala horieť v pondelok večer a plamene sa podarilo uhasiť až po deviatich hodinách. Oheň zničil strechu, ako aj štíhlu vežu nad krížením lodí, ktorá sa zrútila do vnútrajška chrámu.



Francúzski predstavitelia vzdali vo štvrtok hold stovkám hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane horiacej pamiatky. Prezident Emmanuel Macron zhodnotil ich prácu ako "vzornú" a upozornil, že ju sledovalo celé Francúzsko i zvyšok sveta. "Boli ste dokonalým príkladom, akí by sme mali byť," povedal podľa agentúry AFP približne 250 hasičom pozvaným do Elyzejského paláca.



Macron oznámil, že hasiči budú vyznamenaní zlatou "medailou cti" za odvahu a oddanosť.



Celkove sa na hasení katedrály podieľalo zhruba 600 hasičov. Šesťdesiat hasičov zostáva na mieste, aby zaistili ochranu pred prípadným ďalším požiarom. Francúzsky minister kultúry Franck Riester medzitým upozornil, že naďalej hrozí zrútenie viacerých prvkov poškodenej stavby.