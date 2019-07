Predseda alžírskeho parlamentu odstúpil zo svojej funkcie

Búšáriba zvolili za predsedu alžírskeho parlamentu vlani v októbri. Vo funkcii nahradil Saída Búhadžu, ktorého poslanci odvolali pre obvinenia zo zlého hospodárenia.

Alžír 2. júla (TASR) - Predseda alžírskeho parlamentu Muád Búšárib odstúpil v utorok zo svojej funkcie. Rozhodol sa tak po týždňoch protestov, ktorých účastníci požadovali jeho demisiu, informovala agentúra DPA.



Búšáriba zvolili za predsedu alžírskeho parlamentu vlani v októbri. Vo funkcii nahradil Saída Búhadžu, ktorého poslanci odvolali pre obvinenia zo zlého hospodárenia. V uplynulých dňoch začali poslanci vyvíjať tlak aj na Búšáriba, ktorého demonštranti nazývali "nelegitímnym predsedom".



"V reakcii na žiadosti protestného hnutia a poslancov... vyzývame pána Búšáriba, aby odstúpil," píše sa vo vyhlásení, ktoré v pondelok podporila väčšina alžírskych poslancov.



Vedením zákonodarného zboru je až do voľby nového predsedu, ktorá sa musí uskutočniť do 15 dní, poverený jeho podpredseda Abdal Razák Tarbaš.



Búšárib aj Buhadža sú členmi vládnucej strany Front národného oslobodenia (FLN), ktorú donedávna viedol dlhoročný alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflika.



Buteflika odstúpil 2. apríla — pod tlakom masových protestov i vplyvnej armády — zo svojej funkcie. Masové demonštrácie však pokračujú i po jeho odstúpení. Demonštranti naďalej požadujú zmeny vo vedení krajiny, aby v ňom nemali zastúpenie ľudia napojení na Butefliku. Týka sa to aj dočasného prezidenta Abdala Kádira bin Sáliha, ktorý Butefliku v úrade nahradil.



V Alžírsku sa 4. júla mali konať predčasné prezidentské voľby. Bin Sálih však 7. júna vyhlásil, že sa v stanovenom termíne "nebudú môcť konať". Ústavná rada totiž predtým odmietla kandidatúry jediných dvoch uchádzačov. Nový termín volieb nie je zatiaľ známy.