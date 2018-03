Predseda ČSSD Hamáček navrhne Babišovi, aby odišiel z vlády

Hnutie ANO však už skôr jasne povedalo, že jediným jeho kandidátom na premiéra je Babiš.

Praha 27. marca (TASR) - Predseda Českej sociálnodemokratickej strany (ČSSD) Jan Hamáček na utorkovej schôdzi s premiérom v demisii Andrejom Babišom (ANO) otvorí otázku jeho odchodu z vlády. ČSSD by takýto krok umožnil vstup do koalície s hnutím ANO, píše spravodajský server Novinky.cz.



Hamáček pritom spresnil, že na rokovanie ČSSD príde "s postojom odborných tímov k veciam, na ktorých sme sa nedohodli, a s prioritami, ktoré chceme presadiť. Súčasne prídeme aj s personálnymi otázkami," povedal Právu Hamáček.



Na otázku českého denníka Právo, či bude s Babišom riešiť jeho zotrvanie vo vláde, ktoré februárový zjazd ČSSD vzhľadom k trestnému stíhaniu pre kauzu Čapí hnízdo označil za "zásadný problém", Hamáček odpovedal: "Určite, stopercentne."



Hnutie ANO však už skôr jasne povedalo, že jediným jeho kandidátom na premiéra je Babiš.



Debatovať by obaja politici mali aj o rozdelení rezortov. ČSSD si ich nárokuje päť. Rokovanie prebehne aj medzi ČSSD a Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM), ktorá má záujem hovoriť o personálnom obsadení vládneho kabinetu.



KSČM avizovala, že bude menšinovú vládu ANO a ČSSD tolerovať, kladie si však vlastné podmienky. "Chceme, aby jasne povedali, koho chcú sociálni demokrati nominovať. Pretože dôveryhodnosť osôb sa líši," povedal v piatok Právu predseda komunistov Vojtěch Filip.



Ten má problém aj s ministrami ANO. Vymeniť by chcel štyroch z nich, pričom dvoch už menoval. Ide o ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha a ministra priemyslu a obchodu ČR Tomáša Hünera.