Predseda EP Tajani podporil kandidátku na post šéfky EPPO Kövesiovú

Bukurešť 30. marca (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani vyjadril v piatok podporu bývalej hlavnej protikorupčnej prokurátorke v Rumunsku Laure Kövesiovej. Tá dostala v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním zákaz opustiť krajinu a poskytovať rozhovory novinárom. Informovala o tom agentúra AP.



Rumunský vyšetrovací orgán, ktorý vedie vyšetrovanie prokurátorov a sudcov, vo štvrtok oznámil obmedzenie práv Kövesiovej, ktorú obvinil z vedenia zločineckej skupiny, pasívnej korupcie, zneužitia úradu a falošného svedectva. Kövesiová tieto obvinenia poprela.



Kövesiová je napriek odporu vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) hlavnou kandidátkou na šéfku Európskej prokuratúry (EPPO). Tá bude mať sídlo v Luxemburgu a jej úlohou bude vyšetrovať a stíhať korupciu, cezhraničné podvody s DPH a zločiny proti rozpočtu EÚ. Fungovať by mala začať do konca roka 2020.



Predseda Európskeho parlamentu Tajani vyhlásil, že EP stojí za svojou kandidátkou.



Obvinenia voči Laure Kövesiovej súvisia s údajnými procedurálnymi pochybeniami, ktorých sa mala dopustiť v kauze vydania istého rumunského občana z Indonézie. V inej kauze ju vinia z toho, že ignorovala falšovanie dôkazov regionálnymi prokurátormi, píše agentúra AFP.



Mimoriadne opatrenia voči Kövesiovej majú platiť 60 dní. Ona sama však avizovala, že sa voči ich zavedeniu odvolá na rumunskom najvyššom súde, ktorý by mal vo veci rozhodnúť na budúci týždeň.