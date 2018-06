Predseda europarlamentu rokoval vo Viedni s rakúskym kancelárom

Rakúsko považuje za jednu z priorít svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Únii dosiahnutie kontroly nad migráciou.

Viedeň 19. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa vyjadril optimisticky v súvislosti s perspektívou dosiahnutia pokroku v oblasti utečeneckej politiky na úrovni EÚ už na najbližšom júnovom summite v Bruseli. Na neformálnom septembrovom summite Únie by sa potom - podľa jeho slov - mohol urobiť veľký krok smerom k "funkčnej ochrane vonkajších hraníc" EÚ, uviedol Kurz v utorok vo Viedni po stretnutí s predsedom Európskeho parlamentu (EP) Antoniom Tajanim.



Na margo súčasného sporu nemeckých strán únie CDU a CSU o azylovej politike rakúsky kancelár uviedol, že na aktuálnej situácii nenesú vinu tí, ktorí sa doteraz angažovali proti politike otvorených hraníc. Zodpovednosť podľa neho nesú tí, ktorí uprednostňovali opačnú politiku.



Ako zdôraznil najvyšší predstaviteľ EP Antonio Tajani, EÚ by mala v tomto smere konať rýchlo. "Európa stratila priveľa času a roky podceňovala otázku migrácie... Európsky parlament a vlády poskytnú v nasledujúcich šiestich mesiacoch pod vedením Rakúska občanom celkom konkrétne odpovede, pretože bez nich bude spoločenská kríza eskalovať a existencia Únie bude ohrozená," citovala Tajaniho tlačová agentúra DPA.



Tajani označil migráciu za najpálčivejší súčasný problém Európskej únie a vyslovil sa za to, aby sa rakúske predsedníctvo sústredilo počas druhého polroka 2018 aj na oblasť Afriky. Práve v Afrike treba totiž vyvinúť značné úsilie, ak chce Únia problém migrácie vyriešiť natrvalo, dodal.



"Čaká na nás ešte mnoho práce," uviedol podľa tlačovej agentúry APA taliansky politik Tajani. Na ilustráciu uviedol potrebu stabilizácie pomerov v Líbyi a likvidácie prevádzačstva v Nigeri. Na africkom kontinente je podľa jeho slov potrebné spoločne bojovať aj proti dôsledkom klimatických zmien, terorizmu a hladu, čo si vyžiada zdroje z európskeho rozpočtu. V rozpočtovej problematike je však stanovisko rakúskeho kancelára výrazne odlišné od postoja Tajaniho.