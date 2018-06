Predseda Európskej rady Tusk rokoval vo Viedni s rakúskym kancelárom

Donald Tusk pricestoval do Viedne podľa vlastných slov, aby sa u rakúskeho kancelára informoval o spolupráci alpskej republiky s ďalšími štátmi vrátane krajín V4.

Viedeň 22. júna (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz v piatok, dva dni pred minisummitom EÚ o migračnej politike, zdôraznil vedúcu úlohu predsedu Európskej rady Donalda Tuska v tejto otázke. Stalo sa tak vo Viedni pri rokovaní oboch predstaviteľov.



Najvyšší predstaviteľ EÚ sa dištancoval od schôdzky, ktorú zvolal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na podnet nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a na ktorej sa nezúčastnia premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vrátane Slovenska. Rakúsky kancelár síce na schôdzku pocestuje, avšak veľmi zdržanlivo sa vyjadril o šanciach na dosiahnutie konsenzu jej účastníkov.



Hostiteľ uviedol, že Tusk pricestoval do Viedne za účelom prípravy rakúskeho predsedníctva v Únii. Na 20. septembra pripravuje alpská republika neformálnu vrcholnú schôdzku EÚ v Salzburgu, ktorej témou bude migračná politika.



Bývalý poľský premiér vyjadril radosť, že sa na starom kontinente vyvíja spoločné zmýšľanie o utečeneckej politike a v reakcii na otázku, či očakáva riešenie na blížiacom sa summite Únie, konštatoval, že v to aspoň dúfa.



"Skutočnou prioritou pre nás je chrániť vonkajšie hranice. To je prvý predpoklad riešenia problému migrácie," zdôraznil Tusk.