Predsedníčka moldavského parlamentu žiada PDM odovzdať moc novej vláde

Kišiňov 12. júna (TASR) - Predsedníčka moldavského parlamentu Zinaida Greceaniiová vyzvala bývalú vládnucu Demokratickú stranu Moldavska (PDM), aby pokojným spôsobom odovzdala moc novej vláde na čele s Maiou Sanduovovu z proeurópskeho bloku ACUM.



Greceaniiová v stredu pre moldavský televízny kanál Accent uviedla, že PDM by sa nemala uchyľovať k mocenským metódam. Zástupcovia bývalej vlády by mali pochopiť, že treba odovzdať moc, a to pokojnou cestou. "Vráťte sa do parlamentu, pracujte ako opozícia, prekladajte svoje návrhy zákonov," vyzvala politikov PDM.



Greceaniiová tiež poznamenala, že PSRM a ACUM, ktoré vytvorili koalíciu a vládu, nemajú v úmysle vyzvať svojich priaznivcov na pouličné protesty ako demokrati, ktorých prívrženci blokujú vstupy do sídla vlády a iných štátnych inštitúcií. Zdôraznila, že občania Moldavska sú takí nadšení z vytvorenia novej parlamentnej väčšiny a vlády, že "neberú ohľad na rozdielnosť politických názorov, chcú, aby táto vláda začala pracovať."



Súčasná kríza v Moldavsku súvisí s výsledkom parlamentných volieb, ktoré sa konali ešte 24. februára. Vládnucu koalíciu v parlamente a vládu sa totiž podarilo vytvoriť až 8. júna, keď sa proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) podporovaná prezidentom Igorom Dodonom dohodla s proeurópskym blokom ACUM, že vystúpia proti Demokratickej strane Moldavska (PDM), ktorá ovládala predchádzajúci parlament i vládu. Na čele PDM je kontroverzný oligarcha Vlad Plahotniuc.



Následne sa však PDM cez víkend obrátila na ústavný súd, ktorý vytvorenie koalície a kabinetu označil za protizákonné. Súd dal potom úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb namiesto prezidenta Dodona. Samotný Dodon to označil za pokus o uzurpovanie si moci a v utorok zrušil výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných volieb, ktorý v nedeľu podpísal úradujúci premiér Filip.