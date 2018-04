Predsedníctvo ČSSD schválilo štvrtkové ukončenie rokovaní s hnutím ANO

Napriek kritike Babišovho prístupu k sociálnej demokracii podpredseda strany ČSSD Zimola dvere pred prípadnou spoluprácou úplne nezavrel a netajil, že pomôcť by tomu mohol aj prezident ČR Miloš Zeman.

Praha 6. apríla (TASR) - Po štvrtkovom neskorom večernom rozhodnutí vedenia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) nepokračovať v rokovaniach o účasti v budúcej koaličnej vláde s hnutím ANO schválilo tento krok v piatok jednohlasne aj predsedníctvo ČSSD. Po jeho rokovaní o tom na tlačovej konferencii v Prahe informoval prvý podpredseda strany Jiří Zimola.



Podľa jeho slov hnutie ANO zvolilo cestu odmietnutia stabilnej vlády, ktorá by pracovala pre ľudí a krajinu. Podmienky, ktoré si kládlo, nebolo pripravené vôbec meniť. Na ťahu je tak podľa názoru Zimolu, ktorý sprostredkovali české elektronické médiá, líder hnutia ANO, premiér v demisii Andrej Babiš, ktorý musí prísť s vhodným riešením pre krajinu v záujme vytvorenia stabilnej vlády.



Napriek kritike Babišovho prístupu k sociálnej demokracii Zimola dvere pred prípadnou spoluprácou úplne nezavrel a netajil, že pomôcť by tomu mohol aj prezident ČR Miloš Zeman.



Ak sa však podmienky možnej spolupráce nezmenia, potom ani členská základňa strany nevidí zmysluplnosť kooperácie s hnutím ANO, vyplynulo z informácií na tlačovej konferencii.



Rozhodnutie o ukončení rokovaní by v sobotu mali formálne schváliť aj delegáti zjazdu ČSSD.