Predsedníctvo EPP odporučilo dočasné pozastavenie členstva Fideszu

Vedúci slovenskej delegácie EPP v europarlamente Štefanec (KDH) potvrdil, že strana maďarského premiéra Viktora Orbána zostáva v radoch EPP, ale bude podliehať procesu monitorovania.

Brusel 20. marca (TASR) - Lídri stredopravej Európskej ľudovej strany (EPP) v stredu na svojom politickom stretnutí v Bruseli navrhli pozastavenie členstva maďarskej vládnej strany Fidesz. Podľa tlačovej agentúry DPA to potvrdila holandská europoslankyňa a členka predstavenstva EPP Esther de Langová.



Zasadnutie politického grémia najväčšej celoeurópskej politickej rodiny začalo o 15.00 h. Vedúci slovenskej delegácie EPP v europarlamente Ivan Štefanec (KDH) pre TASR krátko pred 17.00 h potvrdil, že strana maďarského premiéra Viktora Orbána zostáva v radoch EPP, ale bude podliehať procesu monitorovania.



Rozhodnutie predsedníctva EPP by v praxi znamenalo úplné zmrazenie členstva strany Viktora Orbána na neurčito, až do rozhodnutia takzvaného "výboru múdrych mužov", ktorému predsedá bývalý belgický premiér a historicky prvý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Členmi monitorovacieho výboru sú ešte bývalý rakúsky kancelár Wolfgan Schüssel a bývalý šéf europarlamentu Hans-Gert Pöttering. V hre bolo aj meno slovenského expremiéra a súčasného predsedu Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie Mikuláša Dzurindu.



Trojčlenný výbor by mal po obdobie niekoľkých mesiacov monitorovať činnosť strany Fidesz, dovtedy uvedený maďarský politický subjekt nebude mať právo zúčastniť sa na voľbách v štruktúrach EPP, čiže právo voliť a uchádzať sa o pozície v rámci strany. Obnovenie plného členstva v EPP bude možné až po tom, ako výbor múdrych mužov rozhodne, že Fidesz splnil požiadavky na opätovné prijatie.



Predsedníctvo EPP oznámilo oficiálnu tlačovú konferenciu k tejto záležitosti po 19.00 h.



Spravodajca TASR Jaromír Novak