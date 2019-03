Predsedníctvo Fideszu hodnotilo situáciu po pozastavení členstva v EPP

Fidesz v utorok avizoval, že svoj program pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) zverejní 5. apríla.

Budapešť 26. marca (TASR) - Predsedníctvo maďarskej vládnej strany Fidesz v utorok v Budapešti zhodnotilo situáciu po minulotýždňovom stredajšom (20.3.) pozastavení členstva tejto strany v Európskej ľudovej strane (EPP), zároveň určilo aj stratégiu predvolebnej kampane vládneho bloku Fidesz-KDNP do volieb do Európskeho parlamentu.



Pre komerčnú televíziu ATV politici Fideszu uviedli, že tvrdenia o opatrnosti a umiernenosti Fideszu v kampani nie sú na mieste. Záujmom Fideszu je síce úspech EPP, avšak premiéra Viktora Orbána a jeho stranu po pozastavení členstva už nič nezaväzuje k tomu, aby svoju kampaň zlaďovali s kampaňou európskych ľudovcov.



Fidesz v utorok avizoval, že svoj program pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) zverejní 5. apríla. Pri tejto príležitosti vystúpia s prejavom predseda vlády a predseda Fideszu Viktor Orbán, šéf diplomacie Péter Szijjártó, minister spravodlivosti a líder kandidátky Fideszu do eurovolieb László Trócsányi a europoslanec József Szájer.



Vo volebnom programe Fideszu majú podľa mediálnych informácií figurovať najmä otázky národnej suverenity, boja proti migrácii či obnovy systémov inštitúcií EÚ.



K pozastaveniu členstva Fideszu došlo v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.



Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny. K tomu napokon nedošlo, zrejme aj s ohľadom na blížiace sa eurovoľby. Niektorí členovia EPP sa obávajú toho, že by Orbán mohol v EP uzavrieť spojenectvo s talianskymi pravicovými populistami alebo poľskými národnými konzervatívcami.



"Po európskych voľbách sa vo Fidesze rozhodneme, čo je dobré pre Maďarsko. Či budeme pokračovať v rámci EPP, alebo či je naše miesto skôr v nejakej novej aliancii strán," vyhlásil minulú nedeľu Orbán.