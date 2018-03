Predsedov komôr nového talianskeho parlamentu zatiaľ nezvolili

Medzi stranami stredopravicovej koalície a Hnutím piatich hviezd nedošlo k dohodám o personálnom obsadení funkcií.

Rím 23. marca (TASR) - Prvé kolo voľby predsedov oboch komôr talianskeho parlamentu sa v piatok skončilo v Ríme fiaskom.



Medzi stranami stredopravicovej koalície a Hnutím piatich hviezd nedošlo k dohodám o personálnom obsadení spomínaných funkcií, takže veľká väčšina poslancov i senátorov vhodila v prvom kole do urien prázdne hlasovacie lístky. Zainteresované politické subjekty sa najskôr nedohodli ani len na nominácii kandidátov.



V súlade s platnou legislatívou by v talianskej metropole malo ešte v piatok prebehnúť druhé kolo hlasovania.



S postupujúcim časom a zvyšujúcim sa poradovým číslom kôl hlasovania sa bude potrebná väčšina na zvolenie zmenšovať, čo umožní uplatniť parlamentným stranám i rôzne taktické prvky. Talianske politické tradície sú v tomto smere bohaté.



Ustanovujúce zasadanie 18. talianskeho parlamentu v období po druhej svetovej vojne otvoril prezident Giorgio Napolitano (92). Pripomenul, že výsledky volieb zo 4. marca ukázali nespokojnosť voličov s doterajšou politikou.



Podľa oficiálne nepotvrdených informácií talianskych médií by funkciu predsedu Poslaneckej snemovne rado získalo Hnutie piatich hviezd (M5S), kým o post predsedu Senátu sa usiluje Forza Italia zo stredopravicovej koalície.



Osobnosti politikov, ktorí budú napokon zvolení, môžu podľa analytikov naznačiť mnohé o spojenectvách jednotlivých strán a o priebehu, ba i výsledku rokovaní o vytvorení novej vlády. Tie by sa mali v Taliansku začať po veľkonočných sviatkoch.