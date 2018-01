Predsedovia krajov rokovali s viceprezidentom EIB Vazilom Hudákom

Hostiteľom bol domáci predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Prešov 11. januára (TASR) – Na pracovnom rokovaní s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom Hudákom sa vo štvrtok stretli v Prešove predsedovia samosprávnych krajov zo Žilinského, Banskobystrického, Košického, Trnavského a Prešovského kraja. Ostatní sa pre povinnosti ospravedlnili. Hostiteľom bol domáci predseda kraja Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA). Témou rokovania bola spolupráca krajov, ich priority, ale i možné formy financovania investičných projektov prostredníctvom úverov z EIB. Diskutovalo sa aj o Smart cities a Smart regions, inteligentných riešeniach pre mestá a regióny ako príležitostiach pre nové investície a inovácie.



"Tie možnosti sú dosť rozsiahle. Najbežnejšia forma podpory na úrovni samosprávnych krajov je cez tzv. rámcové úvery, ktoré sú už aplikované napr. v Prešovskom, Košickom a Bratislavskom kraji. Jedná sa o úvery, ktoré sú potom flexibilne využívané krajmi na ich potreby od infraštruktúry, rozvoja nemocníc, kultúrnych a športových zariadení. To je tá forma, ktorá je najbežnejšia," uviedol Hudák.



V európskom meradle je to však už vytváranie tzv. investičných platforiem na regionálnej úrovni, ktoré sú zamerané na konkrétne oblasti. V Poľsku sa zamerali na sociálne bývanie. V západnej Európe je veľký dopyt po inovatívnych riešeniach Smart cities a Smart regions. Tieto platformy umožňujú vytváranie finančných nástrojov na podporu inovatívnych riešení na miestnej a regionálnej úrovni.







"Ja osobne by som rád videl aj u nás posun k týmto inovatívnym riešeniam, pretože osobne verím, že Slovensko ako malá otvorená ekonomika dokáže prosperovať len vtedy, keď bude konkurencieschopná, čo sa odvíja hlavne od inovácií," zdôraznil Hudák. Kraje by mali hrať v tejto oblasti úlohu lídrov. EIB im môže byť dobrým partnerom nielen v oblasti financií ale aj poradenstva, ako nastaviť projekty tak, aby pomohli rozvoju inovácií na Slovensku.



Hudák uviedol, že záujem u predsedov krajov o možnosti financovania rôznych projektov cez EIB určite je, vždy to závisí od toho, v akej kondícii sa kraje nachádzajú. Zo strany EIB je záujem, aby regióny mali stanovené stratégie rozvoja a jasne zadefinované priority, a boli schopné svoje záväzky plniť. Podľa jeho slov, takýmto spoľahlivým partnerom je PSK, ktorý bol prvým krajom na Slovensku, ktorý získala úver z EIB.



Majerský doplnil, že táto pomoc pri nízkych úrokových sadzbách je evidentná. PSK od roku 2005 doteraz získal 65,4 milióna eur z EIB v dvoch tranžiach. Financie využili hlavne na opravu ciest, mostov, zosuvov po povodniach, ale aj na opravy kultúrnych, sociálnych a školských zariadení.