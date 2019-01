Predstaviteľ KĽDR priletel do Washingtonu na rozhovory s Pompeom

Lietadlo z Pekingu vezúce Kim Jong-čchola, jedného z najbližších spolupracovníkov severokórejského vodcu, a jeho delegáciu pristálo na washingtonskom Medzinárodnom letisku Dulles.

Washington/Hanoj/Soul 18. januára (TASR) - Vysokopostavený severokórejský predstaviteľ Kim Jong-čchol pricestoval vo štvrtok do Washingtonu na rokovania s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom o druhom summite medzi oboma stranami. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Lídri USA a Severnej Kórey (KĽDR), Donald Trump a Kim Čong-un, by sa mali na summite pokúsiť dosiahnuť "dočasnú" dohodu o obnovení jadrových rokovaní, uviedli už skôr americké a kórejské médiá.



Lietadlo z Pekingu vezúce Kim Jong-čchola, jedného z najbližších spolupracovníkov severokórejského vodcu, a jeho delegáciu pristálo na washingtonskom Medzinárodnom letisku Dulles.



Je to prvýkrát, čo predstaviteľ severokórejskej vlády priletel priamo do hlavného mesta USA bez akejkoľvek zastávky v inom americkom meste.



Severokórejského vyslanca privítal Stephen Biegun, osobitný zástupca Washingtonu pre Pchjongjang.



Biegun odmietol odpovedať na otázky novinárov, prítomných na letisku.



Kim Jong-čchol, podpredseda ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce, bude mať podľa očakávania v piatok rozhovory s Pompeom, na ktorých budú dokončovať detaily ďalšieho stretnutia oboch lídrov, nepriateľov z obdobia kórejskej vojny. Prvý, historický summit lídrov sa konal v Singapure 12. júna.



Severokórejský vyslanec takisto absolvuje zdvorilostnú návštevu u Trumpa a odovzdá list od Kim Čong-una.



Vietnam sa pripravuje na privítanie severokórejského vodcu Kim Čong-una, informovala v piatok tlačová agentúra Reuters. Bude tam viesť rozhovory o svojom prípadnom summite s americkým prezidentom Trumpom, ktorý by sa mal uskutočniť vo Vietname v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch.



Kim má pricestovať do Vietnamu po oslavách nového lunárneho roku, ktoré pripadajú na 4.-8. februára. Komunistami ovládaný Vietnam, ktorý má dobré vzájomné vzťahy s USA aj s KĽDR, je všeobecne považovaný za najpravdepodobnejšie miesto druhého summitu Kim-Trump.



Médiá v nedávnych správach napísali, že prípadným dejiskom summitu sa môže stať vietnamské hlavné mesto Hanoj a mesto Danang na pobreží strednej časti krajiny. Ako kandidát sa spomínala aj thajská metropola Bangkok, dodala tlačová agentúra Yonhap.