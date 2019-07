Predstaviteľ ruského námorníctva: Požiar mohol spôsobiť katastrofu

Ruské ministerstvo obrany informovalo 2. júla o smrti 14 námorníkov počas požiaru na palube výskumnej ponorky v ruských teritoriálnych vodách.

Moskva 8. júla (TASR) - Požiar, ku ktorému došlo 1. júla na ruskej jadrovej ponorke AS-12, mohol podľa vysokopostaveného predstaviteľa ruského námorníctva vyústiť do katastrofy globálnych rozmerov. S odvolaním sa na informácie ruského spravodajského portálu Fontanka o tom v pondelok písala agentúra Reuters.



"Oni všetci zdieľali jeden osud, ktorým bola záchrana životov svojich druhov, záchrana svojho plavidla a zamedzenie katastrofe globálnych rozmerov. To všetko výmenou za vlastné životy." Podľa portálu Fontanka to počas sobotňajšieho pohrebu 14 námorníkov, ktorí zahynuli pri požiari hlbokomorskej výskumnej ponorky, vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ ruského námorníctva Sergej Pavlov.



Pavlov vo svojom vyjadrení podľa ruských médií nepriblížil, akým spôsobom mohla nehoda na ponorke vyústiť do globálnej katastrofy. Kremeľ v tejto súvislosti len uviedol, že posádka uhasila oheň a ochránila jadrový reaktor.



Ruské ministerstvo obrany informovalo 2. júla o smrti 14 námorníkov počas požiaru na palube výskumnej ponorky v ruských teritoriálnych vodách. Nešťastie sa stalo v čase, keď plavidlo vykonávalo batymetrické merania. Požiar sa podarilo uhasiť vďaka odvážnemu úsiliu posádky, zdôraznilo ministerstvo.



Ruská tlačová agentúra RBK (RosBiznesKonsalting) neskôr s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že ide o ponorku typu AS-12 s prezývkou Lošarik. Toto plavidlo s hĺbkou ponoru do 6000 metrov je určené pre 25 členov posádky. Na palube ponorky tohto typu nie sú zbrane.