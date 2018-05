Predstaviteľ USA: Rozhovory s delegáciou KĽDR o summite šli dobre

Americký predstaviteľ uviedol, že rozhovory v New Yorku trvali len niečo vyše dve hodiny, do 11.25 h miestneho času, teda skončili sa oveľa skôr než o 13.30 h, ako bolo plánované.

New York 31. mája (TASR) - Štvrtkové stretnutia amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea s vplyvným severokórejským predstaviteľom Kim Jong-čcholom v New Yorku sa skončili o vyše dve hodiny skôr, ako sa očakávalo. Tieto rokovania totiž "išli dobre" a "priniesli pokrok" v zachraňovaní doteraz veľmi neistého summitu prezidenta USA Donalda Trumpa a vodcu Severnej Kórey Kim Čong-una v Singapure. Vyhlásil to nemenovaný americký predstaviteľ, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Trump vo štvrtok už skôr novinárom oznámil, že newyorské rokovania so severokórejskou delegáciou o jeho prípadnom summite s vodcom KĽDR idú "veľmi dobre" a predstavitelia KĽDR zrejme pricestujú v piatok do Washingtonu s listom preňho od Kim Čong-una. Summit oboch krajín na najvyššej úrovni bude prvý po šiestich desaťročiach vzájomného nepriateľstva. Cieľom stretnutia by mali byť diskusie o "úplnej, overiteľnej, nezvratnej denuklearizácii" Severnej Kórey.



Pompeo krátko po odchode z miesta rozhovorov v sídle zástupcu veľvyslankyne USA pri OSN na Twitteri napísal: "Prebehli zásadné rozhovory s tímom zo Severnej Kórey. Diskutovali sme o našich prioritách na prípadnom summite oboch lídrov."



Pompeo sa stretol s bývalým šéfom severokórejskej rozviedky Kim Jong-čcholom, ktorý patrí k najbližším poradcom Kim Čong-una. Je to najvyššie postavený predstaviteľ Severnej Kórey, ktorý prišiel na návštevu USA po 18 rokoch. Spolu s Pompeom debatovali už v stredu nad večerou, ktorá pozostávala zo stejku, kukurice a syra, uviedol v skoršom tvíte Pompeo.