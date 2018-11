Po voľbách v Bavorsku podpísali vládnuce strany koaličnú zmluvu

Nemecká spolková krajina Bavorsko, kde mala dlhodobo vládnuce postavenie CSU, bude mať po novom tzv. čierno-oranžovú koaličnú vládu.

Mníchov 5. novembra (TASR) - Tri týždne po voľbách do bavorského krajinského snemu potvrdili v pondelok Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) a Slobodní voliči (FW) záujem o vytvorenie koaličnej vlády v tejto spolkovej krajine. Predstavitelia oboch politických subjektov podpísali v Mníchove koaličnú zmluvu po tom, ako povolebnú spoluprácu v nedeľu odsúhlasili príslušné stranícke grémiá, informovala agentúra DPA.



Doterajšiemu krajinskému premiérovi Markusovi Söderovi z CSU tak nič nebráni, aby bol opätovne zvolený do tejto funkcie. Hlasovanie krajinského snemu v novom zložení o zotrvaní Södera na čele krajinskej vlády sa očakáva už v utorok.



Predstavitelia CSU a FW vrátane Södera podpísali koaličnú zmluvu v približne 60-stranovom rozsahu iba niekoľko hodín pred ustanovujúcou schôdzou nového bavorského Landtagu.



Nemecká spolková krajina Bavorsko, kde mala dlhodobo vládnuce postavenie CSU, bude mať po novom tzv. čierno-oranžovú koaličnú vládu. CSU na základe dohody odstúpi Slobodným voličom tri ministerstvá - kultúry, životného prostredia a hospodárstva. Koaličného partnera nechá zároveň riadiť aj nový rezort pre digitalizáciu. Nový kabinet má zložiť prísahu 12. novembra.



V preambule koaličnej zmluvy sa nová koalícia označuje prívlastkami rodinná a vlastenecká. Zdôrazňuje, že Bavorsko by malo byť "udržateľnejšie, modernejšie a ekologickejšie".



Vo voľbách do 180-členného bavorského krajinského snemu zo 14. októbra získala CSU 37,2 percenta hlasov, čo je o 10,5 percentuálneho bodu menej než v roku 2013. Strana tak bola opäť odkázaná na koaličného partnera.



V hospodársky silnom Slobodnom štáte Bavorsko žije takmer šestina obyvateľstva Nemeckej spolkovej republiky. Bavorské voľby sú preto vnímané aj ako dôležitá skúška nálad voličov pre celé Nemecko.