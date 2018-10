Predstavitelia Kóreí a OSN uzavreli odmínovacie práce v Pchanmundžome

Vojenskí predstavitelia Severnej a Južnej Kórey pod záštitou Veliteľstva síl OSN (UNC) zavŕšili v pondelok úsilie na odstránenie mín z dediny Pchanmundžom.

Soul 23. októbra (TASR) - Vojenskí predstavitelia Severnej a Južnej Kórey pod záštitou Veliteľstva síl OSN (UNC) zavŕšili v pondelok úsilie na odstránenie mín z dediny Pchanmundžom na prísne stráženej hranici rozdeľujúcej Kórejský polostrov. Informovalo o tom juhokórejské ministerstvo obrany, ktorého vyhlásenie citovala agentúra DPA.



Ďalšími krokmi smerom k demilitarizácii Pchanmundžomu bude podľa ministerstva v priebehu niekoľkých dní odsun zbraní, odstránenie vojenských kontrolných stanovíšť a stiahnutie hliadok z tejto dediny.



Prvé kolo trojstranných rokovaní medzi vojenskými zástupcami Kóreí a OSN sa uskutočnilo v tejto dedine minutý týždeň a druhé v pondelok.



Hovorilo sa o spôsobe, ako zo Spoločnej bezpečnostnej zóny (JSA) odstrániť všetky zbrane a spraviť z nej demilitarizovanú oblasť. Medzi takéto opatrenia patrí odstránenie strelných zbraní a strážnych stanovíšť, zníženie počtu hliadkujúcich vojakov a úprava vybavenia na monitorovanie.



JSA je 250 kilometrov dlhá oblasť uprostred vojenskej nárazníkovej zóny, ktorá rozdeľuje Kórejský polostrov od skončenia kórejskej vojny v roku 1953. Ide o jediné miesto, kde od seba iba niekoľko metrov stoja vojaci z Severnej Kórey, Južnej Kórey a Spojených štátov.



Lídri oboch Kóreí sa na septembrovom summite v Pchjongjangu dohodli na začatí trojstranných konzultácií s Veliteľstvom síl OSN, ktoré dozerá na režim v tzv. Demilitarizovanej zóne (DMZ) pozdĺž hranice.



Plán dohodnutý na septembrovom summite počíta s pozastavením vojenských cvičení, zavedením bezletovej zóny v okolí hranice a postupným odstraňovaním mín a strážnych stanovíšť z demilitarizovaného pásma.



Obe strany by mali stiahnuť všetky strelné zbrane zo Spoločnej bezpečnostnej zóny (JSA) v Pchanmundžome, znížiť počet tam nasadených vojakov na 35 na každej strane línie a vymeniť si informácie týkajúce sa sledovacích zariadení. Návštevníci z oboch Kóreí a turisti zo zahraničia by mali mať v rámci JSA zaručený voľný pohyb.



V prvej fáze by malo byť odstránených 11 strážnych stanovíšť nachádzajúcich sa vo vzdialenosti do jedného kilometra od vojenskej demarkačnej línie. Malo by sa tak stať do konca tohto roka.



Už v októbri sa začali v niekoľkých menších lokalitách odmínovacie práce, ktoré by mali pripraviť pôdu pre stavbu ciest. Na to by mal v apríli 2019 nadviazať pilotný projekt zameraný na exhumáciu pozostatkov vojakov padlých počas kórejskej vojny.