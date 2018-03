Poradcovia USA, Južnej Kórey a Japonska hovorili o KĽDR a summitoch

Účastníci sa podľa oznámenia zo Soulu zhodli, že je dôležité nezopakovať omyly z minulosti.

Soul 19. marca (TASR) - Hlavní poradcovia pre národnú bezpečnosť zo Spojených štátov, Južnej Kórey a Japonska viedli počas uplynulého víkendu rozhovory o Severnej Kórei a "úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova". Oznámila to v pondelok miestneho času kancelária juhokórejského prezidenta Mun Če-ina.



Šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ui-jong, poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť H.R. McMaster a poradca japonského premiéra pre národnú bezpečnosť Šótaró Jači sa stretli v americkom San Franciscu v dňoch 17.-18. marca.



Cieľom schôdzky bolo prediskutovať plánované summity lídrov oboch Kóreí, ako aj severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Účastníci sa podľa oznámenia zo Soulu zhodli, že "je dôležité nezopakovať omyly z minulosti" a dohodli sa na úzkej spolupráci v najbližších týždňoch, informovali agentúry Reuters a Jonhap.



Pre juhokórejského predstaviteľa Čong Ui-jonga ide o druhú cestu do USA, odkedy začiatkom marca navštívil Pchjongjang ako osobitný vyslanec juhokórejského prezidenta a viedol tam rozhovory s Kim Čong-unom, ktorý navrhol medzikórejský summit koncom budúceho mesiaca.



Kim Čong-un tiež navrhol stretnutie s Trumpom, ktoré by bolo vôbec prvou schôdzkou vrcholných predstaviteľov Spojených štátov a Severnej Kórey.



Trump ponuku na stretnutie s Kimom prijal, keď ho o nej Čong Ui-jong nedávno informoval. Americko-severokórejský summit by sa podľa očakávaní mal konať v máji.