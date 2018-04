Predstaviteľka OSN: Mjanmarsko nie je na návrat Rohingov pripravené

Muellerová dostala špeciálny súhlas, aby počas svojho pobytu v Mjanmarsku mohla navštíviť konfliktný Jakchainský štát.

Rangún 8. apríla (TASR) - Majnmarsko nie je pripravené na návrat utečencov z moslimskej menšiny Rohingov zo susedného Bangladéša. Po šesťdňovej návšteve v Mjanmarsku to zhodnotila predstaviteľka Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Ursula Muellerová.



"Z toho, čo som videla a počula od ľudí - žiadny prístup k zdravotným službám, obavy o ochranu, nepretržité vysídľovanie - podmienky na návrat nie sú priaznivé," povedala Muellerová podľa agentúry Reuters.



Vláda v Mjanmarsku na žiadosť Reuters o reakciu k vyhláseniam predstaviteľky OSN doposiaľ nereagovala.



Tamojšie úrady sa už skôr zaviazali, že v súlade s v novembri uzatvorenou dohodou s Bangladéšom sa pokúsia urobiť čo najviac, aby bol návrat Rohingov "spravodlivý, dôstojný a bezpečný".



Muellerová dostala špeciálny súhlas, aby počas svojho pobytu v Mjanmarsku mohla navštíviť konfliktný Jakchainský štát. Stretla sa tiež s armádou kontrolovanými ministrami obrany a pohraničia či líderkou Aun Schan Su Ťij a ďalšími predstaviteľmi krajiny.



"Požiadala som predstaviteľov Mjanmarska o ukončenie násilia ... a aby bol návrat utečencov z bangladéšskych utečeneckých táborov do mesta Cox's Bazar realizovaný dobrovoľným a dôstojným spôsobom, pokiaľ sú riešenia trvalé," povedala pre Reuters v mjanmarskom najväčšom meste Rangún.



Takmer 700.000 moslimských Rohingov žije v táboroch v Bangladéši po tom, ako unikli pred brutálnymi zásahmi armády v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska. OSN obvinila armádu z "etnických čistiek" namierených voči rohinskej menšine v prevažne budhistickom Mjanmarsku.



Repatriácia Rohingov z Bangladéša sa podľa pôvodných plánov mala začať už v januári tohto roku. Tento termín sa však nepodarilo dodržať, keďže celý proces nebol dostatočne pripravený. Plánovaný návrat utečencov komplikuje aj zlá infraštruktúra a obavy o bezpečnosť Rohingov po návrate do vlasti.