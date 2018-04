Predvolebná kampaň v Maďarsku potrvá až do konca volieb

Vládna strana Fidesz v pondelok oznámila, že svoju predvolebnú kampaň oficiálne uzatvorí v piatok v Székesfehérvári, kde na celoštátnom zhromaždení vystúpi s prejavom premiér Viktor Orbán.

Budapešť 2. apríla (TASR) - Predvolebná kampaň parlamentných volieb v Maďarsku sa oficiálne začala 17. februára a potrvá do 8. apríla, až do uzatvorenia urien. Vládna strana Fidesz v pondelok oznámila, že svoju predvolebnú kampaň oficiálne uzatvorí v piatok v Székesfehérvári, kde na celoštátnom zhromaždení vystúpi s prejavom premiér Viktor Orbán.



Podľa spravodajského servera hvg.hu Fidesz avizoval toto masové zhromaždenie aj na Facebooku, kde uviedol, že v skutočnosti sa ale kampaň tým nekončí, začne sa iba jej posledná etapa.



Vládna strana vyzvala každého sympatizanta, aby viedol predvolebnú kampaň až do poslednej chvíle, teda do ukončenia volieb.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach