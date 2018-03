PREKVAPENIE PRE CESTUJÚCICH: Lietadlo pristálo v nesprávnej destinácii

Spolupracovníci leteckej spoločnosti si pri odbavovaní cestujúcich nevšimli, že ich letenky sú určené na prepravu do inej destinácie.

Göteborg 13. marca (TASR) - Nepriaznivým počasím sa začala a neprofesionálnym prístupom personálu na letisku vyvrcholila v pondelok séria udalostí, v dôsledku ktorých sa vo Švédsku desiatky cestujúcich ocitli napokon v nesprávnej cieľovej destinácii.



Stroj regionálnej leteckej spoločnosti NextJet, ktorý mal zo Sundsvallu prepraviť do Göteborgu 34 cestujúcich, nevyštartoval vzhľadom na nepriaznivé počasie v cieľovej destinácii. Na tom by v zimnom období nebolo nič mimoriadneho.



Avšak, ako vyplýva z informácií internetového vydania periodika The Local, o tejto skutočnosti nikto neinformoval ani letisko, ani cestujúcich, a tak si 34 pasažierov myslelo, že ich odlet iba mešká.



Namiesto 17.00 h potom nastúpili do pristaveného lietadla o tri hodiny neskôr netušiac, že tento stroj nesmeruje zo Sundsvallu do Göteborgu, ako dúfali, ale opačným smerom do Lulley.



Spolupracovníci leteckej spoločnosti si pri odbavovaní cestujúcich nevšimli, že ich letenky sú určené na prepravu do inej destinácie. Navyše cestujúci, ktorí čakali na odlet do Lulley, zostali na letisku v Sundsvalle.



Spomínaná letecká spoločnosť sa všetkým poškodeným ospravedlnila.