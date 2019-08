Premiér Abe poslal dar do kontroverznej vojnovej svätyne Jasukuni

Japonský premiér zasiela do Jasukuni obetné dary od roku 2012, keď sa stal predsedom vlády. Jeho osobná návšteva v decembri 2013 vyvolala rozhorčenie Číny a Južnej Kórey.

Tokio/Soul 15. augusta (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe zaslal vo štvrtok v súvislosti so 74. výročím kapitulácie Japonska v závere druhej svetovej vojny obetný dar do kontroverznej vojnovej svätyne Jasukuni. Juhokórejský prezident Mun Če-in vyzval Tokio v čase vzájomného obchodného sporu na dialóg.



Japonský premiér zasiela do Jasukuni obetné dary od roku 2012, keď sa stal predsedom vlády. Jeho osobná návšteva v decembri 2013 vyvolala rozhorčenie Číny a Južnej Kórey i neobvyklú kritiku zo strany USA. Abe v tomto roku svätyňu osobne nenavštívi. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Juhokórejský prezident Mun Če-in vo štvrtok povedal, že Japonsko by sa malo pozerať späť na svoju imperialistickú minulosť, ale Soul si "s radosťou spojí ruky", ak si Tokio vyberie dialóg. Juhokórejský prezident to uviedol v prejave pri príležitosti osláv oslobodenia krajiny spod nadvlády Japonska v čase stupňujúcej sa obchodnej vojny medzi Tokiom a Soulom, píše agentúra Reuters.



"Lepšie neskoro ako nikdy: ak si Japonsko zvolí cestu dialógu a spolupráce, radi si spojíme ruky," uviedol prezident a vyjadril nádej, že obaja susedia môžu prekonať minulosť a posunúť sa smerom do budúcnosti.



Prezident vo svojom prejave počas osláv Dňa oslobodenia, ktorým si krajina pripomína nezávislosť Kórey od japonskej koloniálnej vlády v rokoch 1910-45, varoval, že globálny poriadok voľného obchodu môže utrpieť, ak krajina "zbrojí" sektor, v ktorom má vysoké postavenie.



"Dúfame, že Japonsko zohrá vedúcu úlohu pri uľahčovaní mieru a prosperity vo východnej Ázii, pokiaľ bude uvažovať o minulosti, ktorá priniesla nešťastie susedným krajinám," povedal Mun Če-in.



Japonsko uvalilo obmedzenia na vývoz niektorých technologických materiálov do Južnej Kórey. Soul toto opatrenie vníma ako odvetu za verdikt v prípade nútených prác počas vojny. Tokio opatrenie argumentovalo nešpecifikovanými bezpečnostnými dôvodmi.



Vzťahy medzi Japonskom a Južnou Kóreou sa zhoršili po tom, ako juhokórejský najvyšší súd vlani vydal rozhodnutie, podľa ktorého by mali japonské spoločnosti odškodniť Juhokórejčanov odvedených na nútené práce počas druhej svetovej vojny. Tokio tvrdí, že táto záležitosť bola urovnaná zmluvou o normalizácii vzťahov z roku 1965.



Šintoistická svätyňa Jasukuni je zasvätená vojakom aj civilistom, ktorí od polovice 19. storočia zomreli v boji za japonského cisára. Na jej zozname je takmer 2,5 milióna mien vrátane 14 vojnových zločincov. Návštevy japonských politikov vo svätyni sú hlavným zdrojom napätia medzi Japonskom a ďalšími krajinami regiónu - Číny, Južnej Kórey a ďalších ázijských krajín-, ktoré počas druhej svetovej vojny čelili japonskej agresii.