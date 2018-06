Premiér Babiš zažaluje Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva

Andrej Babiš sa dlhodobo usiluje súdnou cestou dosiahnuť rozhodnutie, že nebol vedomým spolupracovníkom niekdajšej Štátnej bezpečnosti.

Praha 6. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš do 15. júna zažaluje Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu. Uviedol to v stredu po svojom druhom vymenovaní za predsedu vlády ČR.



Andrej Babiš sa dlhodobo usiluje súdnou cestou dosiahnuť rozhodnutie, že nebol vedomým spolupracovníkom niekdajšej Štátnej bezpečnosti, keďže čelí podozreniu na základe dobových dokumentov, podľa ktorých spolupracoval s ŠtB pod krycím menom Bureš.



Český premiér to však popiera a na Slovensku bol v tejto súvislosti aj aktérom súdneho sporu.



"Chápem, že sa ľuďom nepáčim. Sú pod vplyvom stokrát opakovaných lží. Keď, samozrejme, médiá povedia, že som prehral súd o ŠtB, je to lož, pretože som ten súd vyhral a vyhrám ho znovu. Do 15. júna podám žalobu na SR na Európsky súd pre ľudské práva," cituje Babišovo vyjadrenie internetový server iDNES.cz.



Krajský súd (KS) v Bratislave zamietol žalobu Andreja Babiša na Ústav pamäti národa (ÚPN). Znamená to, že neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by hovorilo, že je neoprávnene vedený ako agent Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Informácia o januárovom verdikte bola vo februári zverejnená na facebookovej stránke advokátskej kancelárie Poláček & Partners.



Ústavný súd minulý rok zrušil právoplatné rozhodnutie slovenského najvyššieho i krajského súdu, že Babiš je v archívnych zväzkoch niekdajšej československej tajnej polície vedený ako jej agent neoprávnene. Zvrátil tak predošlé rozhodnutia súdov v tejto veci.



Spor medzi Andrejom Babišom a Ústavom pamäti národa (ÚPN) však týmto neskončil. Český premiér (vtedy) v demisii totiž podal dovolanie proti rozsudku Krajského súdu Bratislava z konca januára. Súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu Babiša v spore o ochranu osobnosti proti ÚPN, pretože bol viazaný nálezom Ústavného súdu SR z októbra 2017.



O spore tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.



O podanom dovolaní Andreja Babiša by mal rozhodovať trojčlenný senát NS, avšak až po naštudovaní mimoriadne náročného spisu. Ten, podľa neoficiálnych vyjadrení justičných zdrojov pre TASR, má niekoľko tisíc strán.



Babišovo dovolanie bolo podané 6. marca 2018 na Okresnom súde Bratislava I, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni, keď český podal dovolanie proti rozsudku Krajského súdu (KS) v Bratislave z konca januára. Súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu Babiša v spore o ochranu osobnosti proti ÚPN, pretože bol viazaný nálezom Ústavného súdu SR z októbra 2017.



Babiš podal žalobu proti ÚPN ešte v januári 2012. V snahe očistiť svoje meno pokračuje už siedmy rok. KS však koncom januára zamietol žalobu Babiša na ÚPN.