Premiér Babiš zostáva jasne najpopulárnejším politikom krajiny

Praha 2. novembra (TASR) - Český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš je podľa výsledkov aktuálneho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM stále najpopulárnejším politikom v ČR. Jeho aktivity hodnotí pozitívne polovica oslovených občanov.



Na druhé miesto sa v rebríčku popularity posunul líder Českej pirátskej strany Ivan Bartoš so 41-percentným podielom pozitívneho hodnotenia a tretia priečka patrí šéfovi Slobody a priamej demokracie (SPD) Tomiovi Okamurovi s podporou 36 percent respondentov.



Celkove siedme miesto patrí predsedovi ČSSD Janovi Hamáčkovi (30 percent), ktorého bezprostredne nasledujú lídri ďalších parlamentných strán Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL, 29 percent), Petr Fiala (Občianska demokratická strana, 29 percent) a Petr Gazdík (Starostovia a nezávislí, 27 percent). Líder TOP 09 Jiří Pospíšil obsadil 12. priečku (25 percent) a predseda KSČM Vojtěch Filip 13. priečku (23 percent).



Z členov vládneho kabinetu sa veľmi vysoko, na 4.-6. mieste, umiestnili šéfovia rezortov dopravy, životného prostredia a financií, Dan Ťok, Richard Brabec a Alena Schillerová.



Niektorých ich kolegov verejnosť ešte dostatočne nepozná, iných hodnotí prevažne negatívne.



Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila agentúra STEM na svojej webovej stránke.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9.-24. októbra, sa zapojilo 1011 osôb.