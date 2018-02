Bosniansky premiér si je istý, že jeho krajina raz vstúpi do EÚ

Brusel vyzval západný Balkán, aby vykonal reformy v kľúčových oblastiach, ako je právny štát a základné ľudské práva, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, verejná správa či súdnictvo.

Sarajevo 7. februára (TASR) - Bosniansky premiér Denis Zvizdič nemá žiadne pochybnosti o tom, že jeho krajina jedného dňa vstúpi do Európskej únie aj napriek vnútroštátnym obštrukciám. Podľa agentúry AP to uviedol v stredu v očividnej narážke na trvalú snahu Ruskom podporovaných bosnianskosrbských lídrov brániť reformám požadovaným zo strany EÚ.



Vyjadril istotu, že Bosna a Hercegovina prekoná negatívne "vnútorné a vonkajšie" sily a dosiahne členstvo v bloku, ktorý má v súčasnosti 28 členov.



Zvizdič sa tak vyjadril deň po tom, ako EÚ predstavila svoju novú stratégiu pre západný Balkán. Ubezpečila krajiny regiónu, že cestu k členstvu majú otvorenú, ak si vyriešia spory - najmä so svojimi susedmi.



Brusel vyzval krajiny západného Balkánu, aby vykonali komplexné reformy v kľúčových oblastiach, ako je právny štát a základné ľudské práva, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, verejná správa či súdnictvo. Zásadne sa tiež musí zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií a pokračovať treba v hospodárskych reformách, aby sa vyriešili štrukturálne nedostatky, nízka konkurencieschopnosť kandidátskych krajín a vysoká miera nezamestnanosti.



Predstavitelia EK zdôraznili, že všetky krajiny tohto regiónu sa musia jednoznačne zaviazať, slovami aj činmi, že prekonajú dedičstvo minulosti a ešte pred vstupom do EÚ dospejú k zmiereniu a vyriešeniu otvorených otázok, najmä hraničných sporov.