Premiér Harírí uznal, že jeho hnutie stratilo tretinu mandátov

Bejrút 7. mája (TASR) - Libanonský premiér Saad Harírí v pondelok uznal, že jeho hnutie Budúcnosť stratilo v nedeľných voľbách tretinu svojich poslaneckých mandátov.



Vo voľbách získalo 21 poslaneckých kresiel, pričom od ostatných volieb v roku 2009 malo v parlamente 33 zástupcov.



Aj napriek stratám výsledky hlasovania predurčujú Harírího do pozície najlepšieho kandidáta, ktorý povedie novú vládu po voľbách. Je totiž sunnitským lídrom najväčšieho bloku v parlamente a premiér by mal byť sunnita vzhľadom na sektársky systém deľby moci, pripomína agentúra Reuters.



Západom podporovaný Harírí v televíznom prejave uviedol, že podáva ruku každému Libanončanovi v záujme zachovania stability a vytvorenia pracovných miest.



Z predbežných výsledkov vyplýva, že šiitské hnutie Hizballáh a jeho spojenci pravdepodobne získajú viac než polovicu kresiel v parlamente po prvých voľbách v krajine za uplynulých deväť rokov.



Voľby v Libanone sprevádzala nízka účasť; k urnám pristúpilo 49,2 percenta voličov. Rozhodovalo sa o 583 kandidátoch do 128-členného parlamentu, ktorý je rovnomerne rozdelený medzi libanonských moslimov a kresťanov.



Libanonský parlament v minulosti voľby z bezpečnostných dôvodov niekoľkokrát odložil. Jeho funkčné obdobie malo vypršať už v roku 2013, ale zákonodarcovia ho odvtedy predlžovali. Naposledy tak urobili vlani v júni na 11 mesiacov.



Libanon roky zápasí aj s politickou nestabilitou, ktorú vlani v novembri vyostrila - neskôr odvolaná - demisia premiéra Saada Harírího.