Premiér Johnson chce uzákoniť ochranu práv občanov EÚ

V Británii v súčasnosti žijú tri milióny občanov krajín Európskej únie, ktorí sa ocitli v neistote vo veci svojich práv v prípade, že Británia opustí EÚ bez dohody.

Londýn 25. júla (TASR) - Nový britský premiér Boris Johnson pred štvrtkovým prvým zasadnutím svojho kabinetu uviedol, že jeho vláda predloží parlamentu návrh zákona, v ktorom bude zakotvená ochrana práv občanov EÚ žijúcich v Británii. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



"Vláda Borisa Johnsona zakotví práva občanov EÚ v primárnej legislatíve (v zákone), na čo celý čas vyzývam," povedal pre Sky News poslanec Konzervatívnej strany Alberto Costa. "Presne to očakávajú krajiny EÚ, aby mohli recipročné práva priznať britským občanom (žijúcim v Európe). Bojoval som za to dva a pol roka," dodal Costa.



V Británii v súčasnosti žijú tri milióny občanov krajín Európskej únie, ktorí sa ocitli v neistote vo veci svojich práv v prípade, že Británia opustí EÚ bez dohody. Johnson totiž ešte predtým, ako sa ujal funkcie, vyhlásil, že Británia Úniu opustí do 31. októbra, a to buď s dohodou, alebo bez nej.



Podľa najnovších údajov britského štatistického úradu žije v krajinách EÚ 784.900 Britov, z toho najviac v Španielsku, Francúzsku a Nemecku.