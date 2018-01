A. Kiska blahoželal M. Zemanovi k znovuzvoleniu za prezidenta ČR

Úradujúca hlava štátu ČR porazila v rozhodujúcom druhom kole volieb v dňoch 26. - 27. januára vyzývateľa Jiřího Drahoša.

Bratislava 27. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska zaslal blahoprajný telegram Milošovi Zemanovi pri príležitosti jeho znovuzvolenia do funkcie prezidenta Českej republiky. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



"Vážený pán prezident, úprimne Vám blahoželám k Vášmu znovuzvoleniu do funkcie prezidenta Českej republiky. Vzťahy medzi našimi krajinami a ich občanmi sú výnimočne blízke. Som presvedčený o tom, že v ich podpore budeme spolu naďalej pokračovať. Osobitne v tomto roku spoločných významných výročí," uvádza sa v telegrame.



Prezident v ňom ďalej píše, že pre prosperitu, stabilitu a bezpečnosť našich dvoch krajín je kľúčové členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a predovšetkým hodnoty, ktoré v rámci nich s našimi partnermi a spojencami vyznávame.



"Verím, že k ich podpore v našich krajinách, v našom regióne a v Európe budeme spoločne prispievať," píše Kiska, ktorý sa teší, že českého prezidenta Zemana čoskoro privíta na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky, na ktorú ho srdečne pozýva.



"Želám Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov pri výkone Vašej funkcie," píše prezident SR na záver blahoprajného telegramu.



Gratulujem našim susedom k voľbe prezidenta, uviedol A. Danko



Predseda Národnej rady SR Andrej Danko zablahoželal občanom Českej republiky, ktorí si v sobotu v druhom kole voľby za svojho prezidenta opätovne zvolili Miloša Zemana. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková.



"Voľby sa nekomentujú, voľby sa rešpektujú, ale samozrejme, gratulujem našim susedom k voľbe prezidenta. Česko-slovenské vzťahy sú bez ohľadu na politiku už roky mimoriadne nadštandardné a sme príkladom, ako dva štáty, dve krajiny vedia pri sebe pokojne žiť, vzájomne sa rešpektovať a pomáhať si," uviedol predseda parlamentu.



Premiér R. Fico zablahoželal M. Zemanovi k znovuzvoleniu



Predseda vlády SR Robert Fico na sociálnej sieti zablahoželal Milošovi Zemanovi k znovuzvoleniu za prezidenta Českej republiky.



"Blahoželám svojmu priateľovi Milošovi Zemanovi k znovuzvoleniu za prezidenta Českej republiky. Vždy som ho vnímal ako inteligentného a skúseného politika a som rád, že sa česká verejnosť opäť rozhodla pre neho,” uviedol Fico.



Víťazom českých prezidentských volieb 2018 sa stal Miloš Zeman. Úradujúca hlava štátu porazila v rozhodujúcom druhom kole volieb v dňoch 26. - 27. januára vyzývateľa Jiřího Drahoša a zvíťazila po piatich rokoch aj v historicky druhej priamej voľbe prezidenta ČR. Podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnil spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24, po sčítaní viac ako 99 percent volebných okrskov Miloš Zeman vedie so ziskom 51,58 percenta hlasov, čo predstavuje podporu 2.822.631 voličov. Jiří Drahoš získal 48,42 percenta hlasov, pričom ho doposiaľ volilo 2.650.831 voličov.