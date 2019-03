Premiér Rutte položil kvety na pamiatku obetí streľby v Utrechte

Na smútočnom zasadnutí premiér Rutte vyhlásil: Po tom, čo sa stalo v Utrechte, cítime ešte silnejšie puto s ľuďmi v Christchurchi.

Utrecht/Haag 19. marca (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte položil v utorok kyticu kvetov k provizórnemu pamätníku v Utrechte, vytvorenému na počesť obetí pondelkovej smrtiacej streľby v električke. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Rutte a minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus nakrátko navštívili miesto s čoraz väčšou zbierkou kvetov, rozložených okolo stromu vedľa rušnej križovatky, kde strelec spustil v pondelok paľbu na cestujúcich v električke - troch zabil a ďalších troch vážne zranil.



K stromu bola pripevnená kresba Miffy, slávnej bielej králičej hrdinky zo série detských obrázkových kníh, ako drží červené srdce. Utrecht bol domovom holandského autora týchto mimoriadne obľúbených detských kníh Dicka Brunu, ktorý ich aj ilustroval.



Rutte sa na mieste provizórneho pamätníka so zástupcami médií nerozprával, ale prihovoril sa policajtom, potom ho auto odviezlo preč.



Holandský parlament v Haagu si v utorok už skôr minútou ticha uctil obete útoku v Utrechte a tiež útokov v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch spred troch dní.



Na smútočnom zasadnutí premiér Rutte vyhlásil: "Po tom, čo sa stalo v Utrechte, cítime ešte silnejšie puto s ľuďmi v Christchurchi."



"Nebol to zlý sen, ale tvrdá realita, do ktorej sme sa prebudili," povedal Rutte o streľbe v električke, ku ktorej došlo počas rannej jazdy Utrechtom. "Toto naozaj otriaslo našou sebadôverou a naším pocitom bezpečia," dodal.



Holandská prokuratúra v utorok oznámila, že berie vážne možnosť, že útok bol teroristickým činom. Uviedla, že povaha útoku a list nájdený v únikovom aute páchateľa jej dávajú dôvody na to, aby uvažovala aj o terorizme ako motíve činu. Prokuratúra pripomenula, že doterajšie vyšetrovanie nepreukázalo vôbec žiaden vzťah medzi hlavným podozrivým a obeťami streľby. Dodala však, že nevylučuje ani iné prípadné motívy.



Holandské justičné orgány zverejnili podrobnosti o záznamoch v registri trestov hlavného podozrivého zo streľby v Utrechte.



Podľa týchto detailov na oficiálnej webovej stránke holandských súdov, www.rechtspraak.nl, bol Gökmen Tanis tureckého pôvodu obvinený v roku 2017 zo znásilnenia. V tomto prípade bol za mrežami od augusta do septembra 2017 a potom znova od 4. januára tohto roka, pretože odmietal spolupracovať s úradmi pri vyšetrovaní kauzy. Prepustili ho 1. marca po prísľube, že spolupracovať bude.



Jeho súdny proces v prípade znásilnenia je naplánovaný na 15. júla.



V marci bol takisto odsúdený za krádež v obchode a za lúpež z roku 2018. Za krádež dostal týždeň väzenia a za lúpež štyri mesiace, ale ešte si tresty neodpykal, lebo stále sa proti nim môže odvolať.



V roku 2014 bol zbavený obvinenia z neúmyselného zabitia, ale v tom istom prípade ho odsúdili za ilegálne vlastnenie zbrane a za pokus o krádež.



Holandský politik Geert Wilders žiadal odstúpenie ministra spravodlivosti Grapperhausa, keď vyšlo najavo, že hlavného podozrivého len nedávno prepustili z väzenia, lebo prisľúbil spoluprácu s orgánmi. Podľa slov Wildersa vyjadril podozrivý v liste podporu "moslimským bratom".



Šéf protiislamskej Strany za slobodu (PVV) Wilders po smútočnom zasadnutí parlamentu v Haagu vyhlásil, že Grapperhaus nesie zodpovednosť za to, že sa podozrivý mohol pohybovať po uliciach.



"Ste za toto politicky zodpovedný. Musíte podať demisiu, odíďte odtiaľto," uviedol Wilders v parlamente.