Premiér Tsipras pred hlasovaním o dôvere bránil dohodu s Macedónskom

Atény 15. januára (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras obhajoval v utorok v parlamente dohodu o normalizácii vzťahov so susedným Macedónskom, kvôli ktorej z jeho vlády cez víkend odišiel minister obrany Panos Kammenos a jeho strana Nezávislí Gréci (ANEL).



Tsipras zákonodarcom povedal, že si zvolil ukončenie 27-ročného sporu okolo názvu Macedónska a využil tak "obrovskú historickú príležitosť", hoci jeho vláde to môže uškodiť.



Grécky parlament začal v utorok dvojdňovú rozpravu, ktorú ukončí hlasovanie o dôvere kabinetu, vyžiadané samotným Tsiprasom. Očakáva sa, že vláda tesne získa dôveru v hlasovaní, ktoré sa uskutoční v stredu večer, napísala agentúra AP.



V prípade získania dôvery mieni Tsipras do niekoľkých dní požiadať parlament o ratifikáciu dohody s Macedónskom.



Na základe dohody sa Macedónsko premenuje na Republiku Severné Macedónsko a výmenou za to Grécko stiahne svoje námietky proti tomu, aby sa táto krajina stala členom NATO a prípadne aj Európskej únie.



Macedónsko už splnilo svoju časť vzájomnej dohody, keď ju oficiálne ratifikovalo a zmenilo svoju ústavu tak, že do nej začlenilo dodatok o premenovaní krajiny.



Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedoniá. Atény sa obávali možných územných nárokov zo strany Skopje.