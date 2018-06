Andreja Babiša vypočúvala polícia

Premiéra a šéfa hnutia ANO predvolal vyšetrovateľ kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil.

Praha 9. júna (TASR) - Českého premiéra Andreja Babiša (ANO) vypočúval vo štvrtok kriminalista, ktorý vyšetruje kauzu Čapí hnízdo. Polícia tento týždeň vypočúvala aj Babišovu manželku Moniku a jeho dcéru Adrianu Bobekovú, ktoré sú v tomto prípade tiež obvinené. Informoval o tom v sobotu denník Právo.



Babiša podľa denníka čakal výsluch na polícii deň po druhom vymenovaní do funkcie premiéra. Premiéra a šéfa hnutia ANO predvolal vyšetrovateľ kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil. Ako pripomenulo Právo, po piatich mesiacov od vydania Snemovňou na stíhanie to bol prvý Babišov výsluch v pozícii obvineného. Predtým na polícii len podával vysvetlenia. Právo s odkazom na dôveryhodný zdroj uviedlo, že výsluch trval krátko a na rozdiel od Babišových verejných vystúpení, v ktorých kriminalistu napádal, sa odohral korektne.



Tento týždeň sa tiež prvýkrát dostavila na výsluch Babišova manželka Monika a jeho dcéra z prvého manželstva Adriana Bobeková. Obvinenia boli vznesené už vlani v októbri, avšak vyšetrovateľ s výsluchmi čakal na to, ako dozorujúci štátny zástupca (prokurátor) rozhodne o sťažnostiach obvinených proti stíhaniu.



V máji žalobca Jaroslav Šaroch vyhovel štyrom z jedenástich obvinených a zastavil stíhanie 1. podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka a ďalších troch ľudí.



Okrem Babiša, jeho manželky a dcéry čelí obvineniu aj Babišov syn Andrej Babiš mladší, napísal spravodajský server Novinky.cz



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. Vznikla na mieste bývalého statku a liehovaru a otvorili ju v roku 2010. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún na podporu malých a stredných podnikov. O dotáciu žiadala spoločnosť Farma Čapí hnízdo, a.s., ktorá mala akcie na majiteľa. Nie je jasné, kto bol jej skutočným majiteľom. Na spomínanom type akcií totiž nie je uvedené meno ani žiadne iné údaje o ich majiteľovi (držiteľovi). Poskytujú teda najvyššiu možnú mieru anonymity majiteľovi spoločnosti.



Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Babiš v priebehu času na otázku o skutočnom vlastníkovi farmy uvádzal rozporuplné odpovede. Dotáciou pre farmu sa zaoberal aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).