Premiérka Mayová sa poďakovala parlamentu za dôveru

Londýn 17. januára (TASR) - Vláda bude aj naďalej pracovať na zvyšovaní prosperity a upevňovaní jednoty v rámci Spojeného kráľovstva. Britská premiérka Theresa Mayová to povedala po tom, čo v stredu večer prežila hlasovanie o nedôvere v Dolnej snemovni parlamentu.



"Teší ma že táto snemovňa dnes večer vyslovila našej vláde dôveru. Neberiem túto zodpovednosť na ľahkú váhu. Moja vláda bude aj naďalej pracovať na zvyšovaní prosperity, zaisťovaní bezpečnosti a posilňovaní jednoty našej únie," povedala podľa spravodajskej televízie Sky News Mayová, ktorej dohodu o odchode Británie z Európskej únie poslanci veľkou väčšinou v utorok odmietli.



"Áno, budeme aj naďalej pracovať na splnení záväzného sľubu, ktorý sme dali ľudu tejto krajiny, aby sme naplnili výsledky referenda a opustili Európsku úniu. Som presvedčená, že tento záväzok je vlastný každému členovi tejto snemovne. Našou povinnosťou je postupovať tak, aby sme si zabezpečili podporu snemovne," povedala Mayová na margo utorňajšieho neúspešného hlasovania o dohode o brexite a zároveň vyzvala na dialóg o tejto téme lídrov všetkých parlamentných strán.



Premiérka sa chce stretnúť aj s vodcom opozičnej Labouristickej strany Jeremym Corbynom, ktorý hlasovanie o vyslovení nedôvery inicioval. Sériu stretnutí začala už v stredu večer a ako prvého si na Downing Street 10 pozvala zástupcu Škótskej národnej strany (SNP).



Corbyn po hlasovaní o nedôvere povedal, že skôr, ako môže dôjsť k akýmkoľvek rozhovorom o napredovaní v otázke dohody o brexite, musí vláda jednoznačne vylúčiť možnosť, že by Británia opustila EÚ bez dohody, čo Mayová odmieta a za prvoradé pokladá naplnenie výsledkov referenda z roku 2016, v ktorom Briti tesnou väčšinou rozhodli, že chcú Úniu opustiť.



Vodca labouristov v rozprave k návrhu na vyslovenie nedôvery vyzval Mayovú, aby odstúpila s tým, že po takom debakli, aký v utorok utrpela, by to na jej mieste urobil každý jej predchodca. Za vládnu dohodu o brexite hlasovalo totiž len 202 poslancov, pričom 432 ich bolo proti.



V stredajšom hlasovaní o nedôvere premiérke bolo za vyslovenie nedôvery 306 poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu, 326 bolo proti.