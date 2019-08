Premiérka sa ospravedlnila obetiam zneužívania v detských domovoch

Podrobnosti o zneužívaní, ku ktorému dochádzalo v chlapčenskom detskom domove nazývanom Godhavn na severe Dánska, sa prvýkrát vynorili v dokumente z roku 2005.

Kodaň 13. augusta (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v utorok ospravedlnila stovkám osôb, ktoré sa v období po druhej svetovej vojne stali ako deti obeťami týrania a zneužívania v štátnych detských domovoch. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že viaceré z obetí sa pri jej slovách otvorene rozplakali.



"Chcem sa každému z vás pozrieť do očí a povedať, že je mi to ľúto. Mrzí ma nespravodlivosť, ktorá sa diala vám a vašim milovaným," povedala Frederiksenová vo svojom sídle Marienborg desiatkam zhromaždených obetí, z ktorý viaceré boli viditeľne dojaté a plakali. "V mene Dánska, prepáčte," dodala premiérka.



Správa z oficiálneho vyšetrovania zverejnená v roku 2011 potvrdila už skoršie zistenia, že deti v dovedna 19 štátom riadených detských domovov boli v rokoch 1945-1976 vystavené sexuálnemu, fyzickému i psychologickému zneužívaniu. Od zverejnenia tejto správy sa obete dlhodobo dožadovali oficiálneho ospravedlnenia.



Podrobnosti o zneužívaní, ku ktorému dochádzalo v chlapčenskom detskom domove nazývanom Godhavn na severe Dánska, sa prvýkrát vynorili v dokumente z roku 2005 a následne sa dostali na titulky dánskych médií.



Jedna z obetí tejto inštitúcie, Poul-Erik Rasmussen, ktorý bol chovancom domova Godhavn v 60. rokoch minulého storočia, označil premiérkine utorňajšie slová za zmysluplné.



"Spomienky nikdy nezmiznú... vďaka ospravedlneniu si však myslíme, že veľa ľudí teraz nájde pokoj v duši, vediac, že to čo sa im stalo, nebola ich chyba," povedal pre dánsku agentúru Ritzau.



Frederiksenová ešte v polovici júna, predtým než sa stala dánskou premiérkou, tvrdila, že práve verejné ospravedlnenie obetiam tohto zneužívania bude jednou z jej hlavných priorít, ak sa stane premiérkou.