Premietanie reklamy na budovu Opery v Sydney vyvolalo pohoršenie

Canberra 8. októbra (TASR) - Zámery premietať na budovu Opery v Sydney reklamu na dostihové podujatie The Everest rozdeľujú Austrálčanov. Do sporu zakročila i vláda štátu Nový Južný Wales a povolila, aby sa reklama v utorok objavila na tejto svetoznámej architektúre po tom, ako sa proti tomu postavilo vedenie Opery.



Premiérka štátu Gladys Berejiklianová v pondelok uviedla, že propagovanie dostihov na budove Opery sa voči pôvodným návrhom "zmiernilo", informuje agentúra AP.



"Je pre nás dôležité, aby sme podporovali naše významné podujatia, je samozrejme dôležité, aby sme podporovali Nový Južný Wales, ale musíme to robiť s dobrým vkusom. Domnievam sa, že zajtrajší večer bude toho dôkazom. Ide o podujatie, ktoré púta svetovú pozornosť," povedala Berejiklianová novinárom.



Dostihové preteky The Everest sa konajú v Sydney len od vlaňajška; na budúci víkend sa uskutoční iba ich druhý ročník.



Viac než 170.000 ľudí podpísalo on-line petíciu za zastavenie tejto reklamy. Kým niektorí ju obhajujú ako ekonomický prínos, iní tvrdia, že je to hrubý komercializmus a ohrozuje sa tak hodnota tejto ikonickej lokality zaradenej na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Austrálsky dostihový priemysel mal vlani zisk 2,3 miliardy (amerických) dolárov.



Dostihové preteky The Everest majú najvyššie výherné ceny na svete. Premietaná reklama na toto podujatie sa objavila na budove sydneyskej Opery už v piatok.