Prepustení väzni ďakovali za návrat z KĽDR vláde, Trumpovi a Pompeovi

Washington 10. mája (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo vyhlásenie troch amerických väzňov, prepustených Severnou Kóreou, prostredníctvom ktorého vyjadrili svoje "hlboké ocenenie" vláde Spojených štátov, prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ministrovi zahraničia Mikeovi Pompeovi a Američanom za návrat domov.



Vyhlásenie citované agentúrou AP zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu popoludní miestneho času krátko po tom, ako sa lietadlo s mužmi zastavilo na dotankovanie na americkom území Aljašky.



"Radi by sme vyjadrili hlboké ocenenie vláde Spojených štátov, prezidentovi Trumpovi, ministrovi Pompeovi a Američanom za to, že nás priviedli domov," uviedli vo vyhlásení. "Ďakujeme Bohu, a všetkým našim rodinám a priateľom, ktorí sa modlili za nás a za náš návrat."



Muži sa vracajú do Spojených štátov spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, ktorý bol v KĽDR na pracovnej návšteve. S prepustenými Američanmi by sa mal Trump stretnúť na Andrewsovej vojenskej základni ležiacej neďaleko Washingtonu, kde majú pristáť vo štvrtok okolo 02.00 h miestneho času (08.00 h SELČ).



Trojicu Američanov uväznili severokórejské úrady v rokoch 2016 a 2017.