Prepustili diplomata, ktorý vyzradil telefonát Trumpa s Mun Če-inom

Ministerstvo podalo na diplomata i poslanca trestné oznámenie v prípade úniku tajných materiálov. Prezidenta Mun Če-ina obvinil z toho, že Trumpa prosí o návštevu.

Soul 30. mája (TASR) - Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok rozhodlo o prepustení zo služby pracovníka veľvyslanectva vo Washingtone v súvislosti so zverejnením obsahu telefonického rozhovoru juhokórejského prezidenta Mun Če-ina so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Ďalší zamestnanec juhokórejského ministerstva zahraničných vecí, ktorý poskytol diplomatovi kópiu rozhovoru hláv štátov, bol potrestaný trojmesačným znížením platu, rozhodol v utorok disciplinárny orgán ministerstva.



Podľa obvinenia nemenovaný diplomat z juhokórejskej ambasády vo Washingtone vyzradil poslancovi Kang Hjo-šang z hlavného opozičného subjektu Slobodnej strany Kórey, o čom spolu dvojica lídrov 7. mája telefonovala. Diplomat sa k pochybeniu priznal, poprel však úmysel poškodenia vládnej politiky.



Ministerstvo podalo na diplomata i poslanca trestné oznámenie v prípade úniku tajných materiálov. Poslanec obsah rozhovoru zverejnil 9. mája. Prezidenta Mun Če-ina obvinil z toho, že Trumpa "prosí" o návštevu.



Počas zmieneného telefonického rozhovoru Mun Če-in údajne požiadal Trumpa, aby bezprostredne po svojej návšteve Japonska 25.-28. mája pricestoval do Soulu. Trump navrhol krátku zastávku v Soule cestou domov z Tokia.