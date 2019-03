Prestížnu Templetonovu cenu udelili astronómovi Marcelovi Gleiserovi

Templetonova cena sa zvykne neformálne označovať aj ako Nobelova cena za náboženstvo. Laureát spolu s ňou získava finančnú odmenu 1,4 milióna dolárov, čo je viac než v prípade Nobelových cien.

New York 19. marca (TASR) - Brazílskemu fyzikovi a astronómovi Marcelovi Gleiserovi udelili prestížnu Templetonovu cenu za roku 2019. Oznámila to v utorok nadácia, ktorá toto prestížne ocenenie udeľuje.



Templetonova cena sa zvykne neformálne označovať aj ako Nobelova cena za náboženstvo. Laureát spolu s ňou získava finančnú odmenu 1,4 milióna dolárov, čo je viac než v prípade Nobelových cien.



Marcelo Gleiser (60) sa narodil v roku 1959 v brazílskom Riu de Janeiro. Od začiatku 90. rokov pôsobí ako profesor na prestížnej univerzite Dartmouth College v americkom štáte New Hampshire.



Templetonova nadácia ocenila Gleiserove snahy o spájanie vedy a duchovnosti. Brazílsky astronóm je autorom viacerých bestsellerov a pravidelne vystupuje a v televízii a rozhlase. Venuje sa témam ako pôvod vesmíru a života.



"Budem ešte intenzívnejšie pracovať, aby sa moje posolstvo globálnej jednoty a povedomia zodpovednosti za našu planétu dostalo k širšiemu publiku v čase, keď sa pripravujeme čeliť znepokojujúcim výzvam tohto storočia v sociálnej, technologickej a environmentálnej oblasti," reagoval Gleiser.



Cena je pomenovaná po svojom zakladateľovi, britsko-americkom obchodníkovi Johnovi Templetonovi (1912-2008). Odmeňujú ňou žijúce osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju "duchovnej dimenzie života". V zozname laureátov figurujú napríklad tibetský dalajláma, Matka Tereza, Alexander Solženicyn, Desmond Tutu či český kňaz Tomáš Halík. Vlani ocenenie získal jordánsky kráľ Abdalláh II.



Gleiser si ocenenie prevezme 29. mája na ceremónii v New Yorku.