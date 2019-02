Prezident Bašír vymenoval nového sudánskeho premiéra

Za nového predsedu sudánskej vlády Bašír vymenoval Muhammada Táhira Ajalu.

Chartúm 23. februára (TASR) - Sudánsky prezident Umar Bašír vymenoval v sobotu nového premiéra a vicepremiéra krajiny. K takémuto kroku pristúpil deň po tom, ako v snahe ukončiť protivládne protesty vyhlásil výnimočný stav a rozpustil vládu, informuje agentúra DPA.



Za nového predsedu sudánskej vlády Bašír vymenoval Muhammada Táhira Ajalu. Vicepremiérom sa stal Muhammad Ahmad ibn Auf, ktorý si zároveň udržal svoj doterajší post ministra obrany, uviedla agentúra Reuters. Dodala, že Bašír zároveň nahradil guvernérov sudánskych štátov armádnymi činiteľmi.



Noví členovia vlády majú podľa Bašíra pomôcť pri riešení zhoršujúcej sa ekonomickej situácie krajiny, ktorá vyústila do masových protivládnych protestov trvajúcich už viac ako dva mesiace.



Bašír vyhlásil v piatok ročný výnimočný stav a rozpustil vládu. Zároveň povedal, že sa zatiaľ nebude pokúšať o zmenu ústavy, čo by mu umožňovalo uchádzať sa o ďalšie zvolenie do prezidentského úradu.



Bašírove oznámenia však zjavne dostatočne neupokojili demonštrantov volajúcich po jeho odstúpení. Stovky z nich sa totiž v sobotu ráno zhromaždili v hlavnom meste Chartúm a druhom najväčšom meste krajiny Umm Durmán, priblížila DPA.



"Vyzývame náš ľud, aby pokračoval v demonštráciách až dokým sa nedosiahne hlavný cieľ tohto povstania, čo je odstúpenie šéfa režimu," uviedla na Facebooku Sudánska profesionálna asociácia (SPA), ktorá zastrešuje odborové hnutia zvolávajúce protivládne protesty.



Bašír (75) je v Sudáne pri moci od roku 1989. Jeho súčasný prezidentský mandát má vypršať na budúci rok a aj keď prisľúbil, že už sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, v krajine panujú obavy, že si svoje miesto pri moci plánuje udržať aj dlhšie.



Masové demonštrácie v Sudáne prebiehajú už od 19. decembra. Ľudia vyšli do ulíc po tom, ako vláda trojnásobne zdvihla cenu chleba a Chartúm obvinili zo zlého riadenia hospodárstva krajiny. Protesty si podľa údajov vlády vyžiadali 31 obetí na životoch, pričom mimovládne zdroje uvádzajú aj vyššie čísla. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch napríklad hovorí až o 51 obetiach.