Prezident ČR M. Zeman odsúdil návrh zákona o veteránoch z roku 1968

Praha 13. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman si vo štvrtok pozval ruského veľvyslanca Alexandra Zmejevského, aby mu vyjadril nesúhlas s pripravovanou novelou zákona, ktorá by urobila z príslušníkov okupačných vojsk z augusta 1968 vojnových veteránov. Považuje ju za "drzú provokáciu". Zmejevskij podľa spravodajského serveru Novinky.cz tvrdí, že Rusko sa drží pozícií z česko-ruskej dohody z roku 1993.



"Prezident republiky označil pripravovaný zákon o veteránoch z roku 1968 za drzú provokáciu Českej republiky i jeho osobne. Dôrazne povedal veľvyslancovi Ruskej federácie, že v prípade schválenia tohto zákona sa dajú očakávať dlhodobé, výrazne negatívne vplyvy na vzťahy medzi RF a ČR," oznámil po rokovaní hovorca Hradu Jiří Ovčáček.



Zmejevskij tvrdí, že Rusko drží pozície dohody medzi oboma štátmi, ktorá odsudzuje inváziu do Československa z roku 1968.



Návrh už skôr odsúdilo české ministerstvo zahraničných vecí, ktoré pripomenulo, že okupácia Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy v čele so sovietskou armádou bola v rozpore s medzinárodným právom i vôľou československých občanov.



Návrh odsúdili aj obe komory českého parlamentu. Senát v stredu vyzval v uznesení najvyšších českých ústavných činiteľov na prijatie spoločného nesúhlasného vyhlásenia.