Prezident ČR Zeman hodlá rozhodnúť o Šmardovi až v polovici augusta

Miloš Zeman premiérovi údajne potvrdil, že súčasného šéfa rezortu kultúry Antonína Staňka odvolá k 31. júlu.

Praha 25. júla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman rozhodne až v polovici augusta o tom, či vymenuje Michala Šmardu za ministra kultúry, ako to chcú sociálni demokrati. Po stredajšej schôdzke s prezidentom v Lánoch to uviedol český premiér Andrej Babiš (ANO), ktorého citovala spravodajská webstránka Novinky.cz.



Zeman premiérovi údajne potvrdil, že súčasného šéfa rezortu kultúry Antonína Staňka odvolá k 31. júlu. "O nominácii ČSSD na post ministra kultúry rozhodne približne v polovici augusta," dodal Babiš.



Schôdzka trvala približne hodinu, premiér následne odišiel, hoci sa očakávalo jeho vystúpenie pre médiá.



"Zajtra sa stretneme s pánom premiérom a tam ma bude informovať o rokovaní v Lánoch. Predpokladám, že platí, že pán prezident 31. júla odvolá pána Staňka," povedal predseda ČSSD Jan Hamáček.



Šmarda zdôraznil, že právo rozhodnúť má Hamáček. "Ja mu radikálnymi vyjadreniami nechcem komplikovať situáciu. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Hra o čas sa mi nepáči, pretože ministerstvo kultúry potrebuje rovnako ako ostatné rezorty pripraviť rozpočet na budúci rok," poznamenal.



"Myslím si, že sa to vyrieši dnes. Budem informovať predsedu Hamáčka," uviedol predseda vlády pred rokovaním s tým, že podľa slov vicepremiéra by mal Zeman zmeniť názor na základe rozhodnutia predsedníctva ČSSD. To minulý týždeň rozhodlo, že trvá na odvolaní Staňka aj na tom, že ho má nahradiť podpredseda ČSSD Michal Šmarda.



Pri príchode čakalo na premiéra niekoľko demonštrantov s transparentmi ako "Podvodník Babiš, vráť pozemky, akcie". Niektoré boli namierené aj na prezidenta. Schôdzok bolo už niekoľko. Hamáček rokoval so Zemanom o výmene ministra kultúry už 27. júna. O niekoľko dní neskôr, 4. júla, prezident v Lánoch prijal Babiša a Hamáčka. Potom 11. júla zamieril na Pražský hrad za Zemanom sám Babiš. O deň neskôr sa prezident v Lánoch zišiel s Hamáčkom a Staňkom.



Posledný termín, ktorý ČSSD dala, je 1. august, dokedy by chcela mať jasno. Podpredseda strany Šmarda povedal, že ak sa tak nestane, podajú ministri za ČSSD demisiu, čo by podľa koaličnej zmluvy znamenalo koniec vlády.