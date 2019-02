Prezident ČR Zeman prijal čínskeho veľvyslanca a predstaviteľov Huawei

Český Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť (NÚKIB) varoval 17. decembra pred používaním softvéru i hardvéru Huawei, pretože podľa neho predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť ČR.

Praha 1. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal vo štvrtok na Pražskom hrade dvoch predstaviteľov Huawei, ktorí ho ubezpečili o dodržovaní bezpečnostných štandardov zo strany tejto čínskej telekomunikačnej spoločnosti. Informoval o tom server Novinky.cz.



Český Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť (NÚKIB) varoval 17. decembra pred používaním softvéru i hardvéru Huawei, pretože podľa neho predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť ČR. Táto firma môže byť podľa NÚKIB nápomocná čínskemu štátu pri jeho špionážnych aktivitách.



Zástupcovia čínskej firmy prišli vo štvrtok na Pražský hrad spoločne s čínskym veľvyslancom Čang Ťien-minom. Išlo o prezidenta Huawei pre európsky región Jamesa Liho a prezidenta Huawei Enterprise Business pre krajiny strednej a východnej Európy a Škandináviu Si Pchenga.



Podľa Zemanovho hovorcu Jiřího Ovčáčka zástupcovia čínskej firmy informovali prezidenta o investičných plánoch do budúcnosti a ubezpečili ho o bezpečnosti zariadení Huawei.



"Diskusia bola venovaná i otázkam kybernetickej bezpečnosti. Zástupcova spoločnosti Huawei deklarovali, že dodržujú príslušné štandardy," uviedol hovorca Ovčáček.



Hovorilo sa aj o Zemanovej ďalšej ceste do Číny, ktorá sa má uskutočniť v apríli tohto roku. Zeman by sa mal počas nej stretnúť aj s generálnym riaditeľom Huawei, ktorá je partnerom výstav konaných na Pražskom hrade.



Spoločnosť Huawei sa proti varovaniu NÚKIB ohradila a vystúpila proti nemu i čínska ambasáda v Prahe. Opakovane ho bagatelizoval aj Miloš Zeman, ktorý zároveň hovorí o tom, že Huawei chce v ČR budovať mobilné siete piatej generácie.