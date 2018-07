Prezident ČR Zeman vymenoval za ministra spravodlivosti Jana Kněžínka

Väčšinu profesijnej časti života strávil v štátnej sfére. V období rokov 2003-2007 pôsobil v rezorte dopravy, odkiaľ sa presunul na Úrad vlády ČR.

Praha 10. júla (TASR) - Nástupcom odstúpivšej Taťány Malej na čele českého rezortu spravodlivosti sa stal v utorok popoludní Jan Kněžínek. Do funkcie ministra spravodlivosti ČR ho vymenoval prezident krajiny Miloš Zeman.



Rodák z Jihlavy je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Väčšinu profesijnej časti života strávil v štátnej sfére. V období rokov 2003-2007 pôsobil v rezorte dopravy, odkiaľ sa presunul na Úrad vlády ČR. V rokoch 2007-2009 pracoval na návrhoch právnych predpisov vo vládnej rade, ďalšie štyri roky strávil vo funkcii tajomníka rozkladovej komisie na Úrade vlády.



V rokoch 2010-2012 Kněžínek zastával funkciu riaditeľa odboru vládnej legislatívy, neskôr zastával post námestníka ministra a predsedu Legislatívnej rady vlády (do roku 2013). O dva roky pôsobil krátky čas aj ako námestník ministra pre ľudské práva, ktorým bol vtedy Jiří Dienstbier z Českej strany sociálnodemokratickej. V auguste 2015 ho však vláda vtedajšieho premiéra Bohuslava Sobotku vymenovala za tzv. prešetrovateľa - v tejto funkcii musel preverovať podozrenia týkajúce sa členov vládneho kabinetu i ďalších vysokopostavených činiteľov.



Rezignáciu Taťány Malej, ktorá v uplynulých dňoch čelila podozreniam z plagiátorstva, prijal český prezident už skôr v priebehu utorka.



Český premiér Andrej Babiš sa po exministerkinom pondelkovom rozhodnutí o odchode z funkcie pôvodne chystal požiadať hlavu štátu o dočasné poverenie riadením rezortu spravodlivosti, avšak napokon sa rozhodol pre iné riešenie. Zdôvodnil to snahou vyhnúť sa "hlúpym rečiam opozície", ktorá už vopred kritizovala, že by rezort spravodlivosti mal riadiť trestne stíhaný predseda vlády.