Duda podpísal zmeny v zákone zakazujúcom spájať Poľsko s holokaustom

Urobil tak v ten istý deň, ako návrh premiéra Mateusza Morawieckého na zrušenie takýchto postihov urýchlene schválili obe komory parlamentu.

Varšava 28. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda podpísal v stredu zmeny v spornom zákone, na základe ktorého sa mali trestať väzením vyjadrenia vnímané Poliakmi ako pripisovanie spoluúčasti na zločinoch nacistov počas druhej svetovej vojny. Urobil tak v ten istý deň, ako návrh premiéra Mateusza Morawieckého na zrušenie takýchto postihov urýchlene schválili obe komory parlamentu.



Agentúra AP informovala o týchto krokoch ako o "prekvapujúcom vývoji", ktorý vytvára priestor na zlepšenie vzťahov Poľska so Spojenými štátmi a Izraelom. Obe tieto krajiny totiž Varšavu za prijatie uvedeného zákona kritizovali. Naopak, prejavy nevôle sa očakávajú zo strany poľských nacionalistických voličov, ktorí obviňujú lídrov vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), že sa podvolili židovským a iným cudzím záujmom.



Zmiernenie sporného zákona o poľskom Ústave pamäti národa (IPN), ktorý kriminalizoval označovanie niekdajších nacistických koncentračných táborov na území dnešného Poľska prívlastkom "poľské", privítal aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Spoločne s poľským náprotivkom Morawieckým vydali vyhlásenie hovoriace o "slobodnom výskume, podporovaní porozumenia a uchovávaní histórie holokaustu".



Zákon o IPN v pôvodnej verzii, ktorú parlament schválil začiatkom tohto roka, zavádzal pokuty a väzenské tresty do výšky troch rokov za obviňovanie poľského národa zo spoluúčasti na zločinoch spáchaných nacistickým Nemeckom.



Nacionalistická strana PiS to zdôvodňovala snahou brániť historickú pravdu o Poľsku, ktoré bolo obeťou druhej svetovej vojny. Izrael však namietal, že ide o pokus prikrášliť históriu Poľska v súvislosti s násilím voči Židom počas druhej svetovej vojny. Spojené štáty zase varovali, že legislatíva ohrozuje akademickú slobodu a poškodí "strategickú pozíciu" Poľska ako amerického spojenca v Európe.