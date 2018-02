Poľský prezident Duda podpíše novelu zákona o Ústave pamäti národa

Dudovo rozhodnutie vyvolalo rozdielne reakcie

Ukrajinský parlament novelu odsúdil

Ukrajinský prezident Petro Porošenko. Foto: TASR/AP

Varšava 6. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok oznámil, že podpíše novelu zákona o Ústave pamäti národa (IPN), ktorá vyvolala diplomatickú roztržku medzi Poľskom a Izraelom. Informovala o tom poľská verejnoprávna televízia TVP INFO s tým, že podpísaný zákon následne pošle na posúdenie Ústavnému súdu.povedal Duda. Zároveň oznámil, že využije svoje právo a dá preveriť súlad nového zákona s ústavou Poľskej republiky.povedal poľský prezident.Duda vo svojom vyhlásení v prezidentskom paláci vo Varšave uviedol, žePripomenul, že v čase druhej svetovej vojny, keďže Poľsko bolo okupované Nemeckom. Bol tu podzemný štát a Krajinská armáda, ktorá bojovala proti nacistom, dodal Duda.Obdobie, keď, označil Duda zav dejinách krajiny.uviedol Duda a pripomenul, že vo vyhladzovacích táboroch zomrelo šesť miliónov obyvateľov Poľska, medzi nimi tri milióny ľudí židovského pôvodu.Duda konštatoval, že novelizácia zákona o IPN vyvolala mnoho diskusií - hovorilo sa o nej aj počas jeho vlaňajšej návštevy v Izraeli. Zdôraznil, žePodľa Dudu Poľsko vyhovelo požiadavke, aby ustanovenia novely zákona nebránili umeleckej a vedeckej činnosti.Novelu zákona o Ústave národnej pamäti (IPN), ktorá trestá pripisovanie zodpovednosti za holokaust Poliakom, schválil Senát 1. februára.Návrh zákona vyvolal diplomatický spor medzi Izraelom a poľskou vládou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ho prirovnal k pokusom o prepisovanie dejín.Balík zmien v zákone o IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojeniaa ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus pripisovať Poliakom spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka, vrátane genocídy európskych židov.V reakcii na poľský zákon izraelský parlament v piatok v prvom čítaní prijal návrh zákona, počítajúci s piatimi rokmi väzenia pre osoby, ktoré sa pokúsiaRozhodnutie poľského prezidenta Andrzeja Dudu, že podpíše novelu zákona o Ústave pamäti národa (IPN) a následne ju pošle na posúdenie Ústavnému súdu, vyvolalo v Poľsku rozdielne reakcie. O najnovšom vývoji v kauze medzičasom napísal aj izraelský denník Haarec, podľa ktorého Dudovo vyhlásenie k novele zákona o IPN bolo "vyvážené, citlivé a poľský prezident zdôraznil zložitosť tejto témy".Predkladateľ novely zákona o IPN, námestník ministra spravodlivosti Patryk Jaki, prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter ďakoval Dudovi za jeho rozhodnutie i ocenenie novely ako takej. Posunutie novely zákona na Ústavný súd podľa Jakiho "poskytne čas na dialóg s partnermi".Podpredsedníčka poľského Sejmu Beata Mazureková konštatovala, že Duda nemal námietky proti novele zákona. Fakt, že prezident nechá podpísaný zákon posúdiť Ústavnému súdu, považuje Mazureková za snahu vyhovieť Izraelu a rozptýliť všetky pochybnosti ohľadom ústavnosti novely.Za správne označil obe prezidentove rozhodnutia aj predseda Sejmu Marek Kuchciňski.Viacerí kritici Dudovi vyčítajú, že koná pod taktovkou vládnucej strany Právo a spravodlivost (PiS) a jej predsedu Lecha Kaczyňského.Politik opozičnej Občianskej platformy (OP) Marcin Kierwiňski označil Dudovo rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd za dôkaz jeho zbabelosti.napísal Kierwiňski.Jeho stranícka kolegyňa Agnieszka Pomaská v súvislosti so situáciou v poľskom súdnictve konštatovala:Robert Tyszkiewicz z OP vo svojom tweete napísal, že Dudovo rozhodnutie "nie je šalamúnskym riešením, ale Pilátovým umývaním si rúk. Je to len únik od zodpovednosti a snaha získať čas". Dodal, že budúcnosť poľsko-izraelského dialógu je v rukách predsedníčky Ústavného súdu Julie Przylebskej.Podľa ľavicovej političky Barbary Nowackej Duda podpísal "škodlivú a nemúdru novelu zákona o IPN".napísala Nowacka. Uviedla tiež, že v Poľsku si už všetci zvykli na nedostatok politickej odvahy a oportunizmus.Líder parlamentného hnutia Kukiz'15, politik a hudobník Pawel Kukiz, považuje Dudovo rozhodnutie za dobré, lebo sa ním preruší "špirála vzájomných nevraživostí".Novela zákona o IPN spôsobila nielen diplomatickú roztržku medzi Poľskom a Izraelom, ale prehĺbila aj rozkol v poľskej spoločnosti. Pred prezidentským palácom vo Varšave sa v pondelok večer konali dve demonštrácie. Kým prívrženci Národného centra ju obhajovali, aktivisti hnutia Obyvatelia RP demonštrovali nielen proti novele, aj proti antisemitizmu a nacionalizmu v Poľsku.Ukrajinský parlament v utorok odsúdil novelu poľského zákona o Ústave pamäti národa (IPN) prijatú oboma komorami zákonodarného zboru. Novelou tohto zákona sa zavádza okrem iného aj trestná zodpovednosť za popieranie zločinov ukrajinských nacionalistov.Za návrh vyhlásenia sa vyslovilo 242 poslancov pri nutnom kvóre 226 poslancov, informovala agentúra Ukrinform.Podľa ukrajinského parlamentu zmeny v zákone o IPN protirečia demokratickým hodnotám a strategickému partnerstvu oboch krajín, ako aj vyhláseniu o pamäti a solidarite podpísanému predstaviteľmi oboch štátov 20. októbra 2016. Práve v nej sa parlamenty Poľska a Ukrajiny zhodli na nutnosti aktivizácie nezaujatého historického výskumu a "zdržiavania síl, ktoré vedú k sporom v našich štátoch".Ukrajinskí poslanci vo svojom utorkovom vyhlásení vyzvali poľského prezidenta Andrzeja Dudu, aby využil svoje ústavné právomoci a spolu s poľským Sejmom a Senátom "vrátil do ukrajinsko-poľských vzťahov harmóniu, racionalitu a dobroprajnosť".Vyhlásenie ukrajinského parlamentu obsahuje aj obavy, že niektoré formulácie novely poľského zákona otvárajú cestu k manipuláciám a posilneniu protiukrajinských nálad v poľskej spoločnosti. Ukrajinskí poslanci sa tiež v súvislosti s novelou boja o slobodu slova a akademické slobody. Apelovali aj na nutnosť zachovania a odovzdania objektívnej historickej pravdy.Poslanci upozornili, že vyvolávanie konfliktu medzi tradične spriatelenými národmi Ukrajiny a Poľska "je v záujem ich spoločných nepriateľov, akými boli nacistický a komunistický režim, a dnes - ruský agresor a okupant".Novelu zákona o IPN kritizoval vo štvrtok aj ukrajinský prezident Petro Porošenko.Duda medzičasom v utorok vo Varšave oznámil, že novelu zákona o IPN podpíše a následne ju pošle na preskúmanie Ústavnému súdu.Návrh zákona o IPN vyvolal diplomatický spor medzi Izraelom a poľskou vládou. 