Erdogan telefonoval so saudskoarabským kráľom o zmiznutom novinárovi

Obaja lídri označili za dôležité zriadiť spoločnú pracovnú skupinu, ktorá bude súčasťou vyšetrovania tohto prípadu.

Ankara/Káhira 15. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a saudskoarabský kráľ Salmán spolu v nedeľu prvýkrát telefonicky hovorili o prípade zmiznutého saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího a jeho vyšetrovaní. S odvolaním sa na zdroj z prostredia tureckého prezidenta o tom informovala agentúra Reuters.



Obaja lídri označili za dôležité zriadiť spoločnú pracovnú skupinu, ktorá bude súčasťou vyšetrovania tohto prípadu.



Výzvu na transparentné vyšetrenie zmiznutia kritika saudskoarabského režimu a odhalenie pravdy okolo toho, čo sa stalo, vyjadril v nedeľu aj Egypt. Zdôraznil, aby sa tento prípad nezneužil na politické vykorisťovanie Rijádu.



Ministerstvo zahraničných vecí v Káhire dodalo, že vývoj celého prípadu dôkladne sleduje a Rijád v jeho snahe vyriešiť situáciu podporuje.



Saudská Arábia sa v súvislosti so zmiznutím Chášukdžího v nedeľu ohradila voči akýmkoľvek hrozbám ekonomickými sankciami či politickému nátlaku. Reagovala na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil Rijádu prísnym trestom.



Vo vyhlásení, ktoré v nedeľu zverejnila saudskoarabská štátna tlačová agentúra (SPA), úrady varovali, že kráľovstvo bude reagovať na akékoľvek kroky.



Chášukdží žil v USA a patril ku kritikom saudskoarabskej vlády. Zmizol takmer pred dvoma týždňami, keď vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Turecké úrady sa obávajú, že bol zabitý a rozštvrtený. Saudská Arábia obvinenia odmieta, neponúkla však dôkazy o tom, že by novinár konzulát opustil.



Saudská Arábia pohrozila odvetou

Saudská Arábia pohrozila v nedeľu odvetnými opatreniami proti akýmkoľvek sankciám voči krajine v súvislosti s nezvestným novinárom Džamálom Chášukdžím, informuje agentúra AP.



Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa si táto na ropu bohatá krajina zaslúži "prísny trest" v prípade, že je zodpovedná za zmiznutie a predpokladanú vraždu prispievateľa amerických novín The Washington Post Chášukdžího.



Varovanie Saudskej Arábie prišlo v čase stupňujúcich sa medzinárodných obáv v súvislosti s nezvestnosťou Chášukdžího. Ten zmizol ešte 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule, aby si tam vyzdvihol potrebné dokumenty pre sobáš s jeho tureckou snúbenicou.



Americkí poslanci pohrozili prísnymi trestnými opatreniami voči Saudskoarabom, pričom Nemecko, Francúzsko a Británia spoločne vyzvali na "vierohodné vyšetrovanie" prípadu nezvestného novinára. Saudská Arábia akýkoľvek podiel na zmiznutí Chášukdžího odmieta.



Chášukdží rozsiahlo písal o Saudskej Arábii pre Washington Post, pripomína AP. Kritizoval pritom vojnu v Jemene, ako aj nedávny diplomatický spor s Kanadou v súvislosti so zatknutím aktivistov za práva žien. Táto politika sa považuje za iniciatívu saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.