Prezident Interpolu odstúpil z funkcie

Lyon/Peking 7. októbra (TASR) - Prezident medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Meng Chung-wej, ktorého podľa všetkého zadržiavajú v Číne, odstúpil s okamžitou platnosťou zo svojej funkcie. Na svojom účte na Twitteri to v nedeľu večer oznámil Interpol.



"Dnes, v nedeľu 7. októbra, dostal generálny sekretariát Interpolu v Lyone vo Francúzsku rezignáciu Meng Chung-weja na funkciu prezidenta Interpolu, a to s okamžitou platnosťou," uvádza sa vo vyhlásení policajnej organizácie.



V súlade so stanovami a vnútornými predpismi Interpolu sa jeho úradujúcim prezidentom stáva jeho viceprezident a člen výkonného výboru Kim Čong-jang z Južnej Kórey.



Nového riadneho prezidenta zvolia účastníci generálneho zhromaždenia Interpolu, ktoré sa uskutoční v novembri v Dubaji. Nový prezident bude vo funkcii do roku 2020, keď mal vypršať mandát doterajšieho šéfa Meng Chung-weja.



Disciplinárny orgán komunistickej strany Číny v nedeľu oznámil, že Meng Chung-weja vyšetrujú pre bližšie nešpecifikované porušenia zákona. Interpol v sobotu požiadal Peking, aby poskytol informácie o osude tohto čínskeho predstaviteľa, ktorý je nezvestný od konca septembra.



Mengova manželka Grace v nedeľu uviedla, že o svojom mužovi nemá žiadne informácie od 25. septembra, keď s ňou prestal komunikovať počas pobytu v Číne.



Meng Chung-wej má 64 rokov a funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastával ako vôbec prvý Číňan, sa ujal v novembri 2016. V Číne zastáva funkciu námestníka čínskeho ministra verejnej bezpečnosti. V posledných rokoch žil vo francúzskom Lyone, kde sídli Interpol, spoločne s manželkou a dvoma deťmi.