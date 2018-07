Rúhaní varuje Trumpa: Vojna s Iránom by bola matkou všetkých vojen

Irán čelí stúpajúcemu nátlaku zo strany USA i hroziacim sankciám po Trumpovom rozhodnutí odstúpiť od kľúčovej jadrovej dohody o iránskom jadrovom programe.

Teherán 22. júla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání varoval v nedeľu amerického prezidenta Donalda Trumpa pred vedením nepriateľskej politiky voči Teheránu. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.



"Pán Trump, nehrajte sa s levím chvostom, viedlo by to len k ľútosti," povedal Rúhání na schôdzke s iránskymi diplomatmi. "Američania by mali vedieť, že mier s Iránom je matkou všetkých mierov... rovnako ako vojna (s Iránom) by bola matkou všetkých vojen," uviedol iránsky prezident, ktorého vyjadrenia citovala štátna tlačová agentúra IRNA.



"Nie ste v pozícii podnecovať iránsky národ proti bezpečnosti a záujmom Iránu," podotkol Rúhání s očividnou narážkou na údajné úsilie Washingtonu destabilizovať iránsku islamistickú vládu.



Irán čelí stúpajúcemu nátlaku zo strany USA i hroziacim sankciám po Trumpovom rozhodnutí odstúpiť od kľúčovej jadrovej dohody o iránskom jadrovom programe.



Trumpova administratíva podľa agentúry Reuters spustila ofenzívu v podobe prejavov a internetových komunikácií s cieľom podnietiť nepokoje a prispieť k nátlaku na Irán, aby ukončil jadrový program a podporu militantných skupín.



Kampaň podľa súčasných i bývalých amerických predstaviteľov vykresľuje iránskych vodcov v nepriaznivom svetle, využívajúc pritom niekedy zveličujúce informácie či informácie v protiklade s inými oficiálnymi vyhláseniami.