Prezident Južného Sudánu sa dohodol na prímerí s opozičným vodcom

Chartúm 27. júna (TASR) - Juhosudánsky prezident Salva Kiir a jeho politický rival Riek Machar podpísali v stredu v Chartúme trvalú dohodu o prímerí, ktorá by mala vstúpiť do platnosti o 72 hodín. Informovala o tom agentúra DPA.



Opakované pokusy uzavrieť prímerie či mier v takmer päť rokov trvajúcom ozbrojenom konflikte v Južnom Sudáne doposiaľ vždy zlyhali. Naposledy vlani v decembri vydržalo prímerie niekoľko hodín.



Prelom nastal v rámci ďalšieho kola priamych rozhovorov medzi Kiirom a Macharom. Súperi sa stretli v utorok večer v Chartúme.



"Všetky strany sa dohodli na trvalom prímerí v priebehu 72 hodín od podpísania dokumentu," povedal v Chartúme sudánsky minister zahraničných vecí Dirdiri Ahmad po tom, ako Kiir a Machar podpísali zmienený dokument v prítomnosti sudánskeho prezidenta Umara Bašíra.



Ďalšie detaily dohody z Chatúmu zverejnia ešte v priebehu stredy, dodala sudánska diplomacia podľa portálu France 24.



Kiir i Machar po príchode do Chartúmu spoločne vyjadrili záujem o nastolenie mieru. Rokovania sa konali v prítomnosti sudánskeho prezidenta Bašíra a prezidenta Ugandy Yoweriho Museveniho.



Kiir a Machar rokovali už minulý týždeň v Addis Abebe, metropole susednej Etiópie. Priame rokovania obnovili v čase stupňujúceho sa tlaku na ukončenie konfliktu, pri ktorom zahynuli desaťtisíce ľudí a vytvorila sa najväčšia utečenecká kríza v Afrike od genocídy v Rwande v roku 1994.



Machar utiekol z Južného Sudánu, keď sa v hlavnom meste rozpútali v júli 2016 nové boje, čím sa ukončil krátky pokus dosiahnuť mier, počas ktorého znova prevzal post Kiirovho zástupcu. Neskôr na Machara uvalili domáce väzenie v Juhoafrickej republike, ktorá privítala jeho účasť na rokovaní.



Na ropu bohatý Južný Sudán nadobudol nezávislosť od Sudánu až v roku 2011 a stal sa tak najmladším štátom sveta. Koncom roka 2013 však v krajine vypukla občianska vojna po tom, ako prezident Kiir obvinil vtedajšieho viceprezidenta Machara, že pripravuje prevrat. Konflikt si vyžiadal už desaťtisíce životov a vyhnal z domovov niekoľko miliónov ľudí.