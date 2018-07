Prezident Macron bilancoval v parlamente prvý rok svojho mandátu

Macronovmu vystúpeniu predchádzalo značné očakávanie, v neposlednom rade v súvislosti s dramatickým poklesom jeho popularity v ostatnom období.

Paríž 9. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ubezpečil v pondelok počas vystúpenia na spoločnom zasadnutí členov oboch komôr parlamentu krajiny vo Versailles o svojom nezlomnom úsilí pokračovať v reformách potrebných pre Francúzsko, avšak v prejave hodnotiacom prvý rok vo funkcii hlavy štátu pripustil, že nie všetko v uplynulom období sa vydarilo.



Podľa vlastných slov si podobne ako všetci iní prezidenti uvedomuje, že nemôže dosiahnuť všetko a že nemôže byť vo všetkom úspešný, avšak to nič nemení na tom, že jeho úlohou zostáva nezmieriť sa s tým a neúnavne pokračovať v tomto boji.



Európu rozdeľuje podľa Macrona "skutočná hranica" medzi progresívnymi a nacionalistickými silami, ktorých bitka bude v centre pozornosti v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP).



Bude to ťažké, ale boj sa jednoznačne začal a o ňom budú aj voľby do EP v roku 2019, konštatoval prezident pred zhruba 900 členmi Národného zhromaždenia a Senátu.



Macronovmu vystúpeniu predchádzalo značné očakávanie, v neposlednom rade v súvislosti s dramatickým poklesom jeho popularity v ostatnom období. Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Odoxa považuje prezidentovu politiku v súčasnosti za "spravodlivú" iba 29 percent oslovených Francúzov, 34 percent ju považuje za "efektívnu", ale 75 percent ju vníma na jednej strane ako "dynamickú". Takisto tri štvrtiny respondentov sa však domnievajú, že prezident riadi krajinu priveľmi "osamotene a osobne".



Francúzsky prezident v pondelok opakovane odmietol obvinenia opozičných politikov i niektorých analytikov označujúcich ho za prezidenta bohatých a upozornil, že svojou politikou chce pomôcť podnikateľským zámerom, a nie boháčom. "Propodnikateľská politika nie je politikou pre bohatých. Je to politika v prospech celého národa, za vytváranie pracovných príležitostí, za verejné služby," podčiarkol Macron.



"Ak by sme nechránili naše podniky, potom by bolo klamstvom hovoriť o ochrane zamestnancov," konštatoval rečník a dodal, že nemá rád ani kasty, ani privilégia, ani príjmy a osobne verí, že jestvujú úspechy, ktorých výsledkom nie je materiálne obohatenie. "Vytvorenie bohatstva, prosperita národa sú však základom každého projektu, ktorý vedie k spravodlivosti a rovnosti," zdôraznil francúzsky prezident.



Macron poukázal v prejave aj na to, že "ak chceme čosi deliť, musí byť to, o čo sa podelíme, a práve to vytvárajú podnikoví lídri, akcionári a zamestnanci".



Cieľom vlády zostáva podľa jeho slov uvoľnenie vôle investorov vo Francúzsku a jej podpora prostredníctvom adekvátneho konkurencieschopného daňového systému, vďaka ktorému sa zahraniční investori vrátia do krajiny. Štát sa hlási k tomuto rozhodnutiu, zdôraznil prezident.