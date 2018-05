Prezident Macron považuje odstúpenie USA od dohody s Iránom za chybu

Francúzski a iránski predstavitelia sa v stredu zhodli, že dohodu o jadrovom programe Teheránu budú so všetkými zainteresovanými štátmi naďalej dodržiavať.

Paríž/Berlín 10. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore s iránskym kolegom Hasanom Rúháním deklaroval v stredu odhodlanie Paríža udržať v platnosti jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej odstúpenie oznámili Spojené štáty, informovala agentúra AP.



Francúzsko si želá pokračovať v procese implementácie tejto multilaterálnej dohody "vo všetkých jej rozmeroch", povedal v stredu Macron telefonicky Rúhánímu a zdôraznil nevyhnutnosť, aby Irán urobil to isté.



Macron zároveň v rozhovore pre nemecké médiá povedal, že podľa neho bolo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení jadrovej dohody s Iránom "chybou". Zdôraznil tiež, že ide o "najlepší spôsob kontroly iránskej obrannej jadrovej činnosti".



"Ľutujem rozhodnutie amerického prezidenta. Myslím, že je to chyba," povedal Macron počas návštevy Nemecka televíziám DW-TV a ARD.



